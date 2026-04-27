Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema , Vol. 30 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.04.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Zašto su nam važni nacionalni i regionalni stručni i znanstveno-stručni časopisi iz knjižničarstva? (str. 9-22)

Why are national and regional professional and research journals in librarianship important?

Tatjana Aparac-Jelušić
Pregledni rad

Novosti u vrtlogu – kako su preživjele izazove vremena (str. 23-34)

Novosti in Turbulent Times – How the Bulletin Endured the Challenges of Time (str. 23-34)

Irena Gašparović, Željka Turk Joksimović
Stručni rad

KaLibar – od internog glasila do e-izdanja (str. 35-44)

Kalibar – From an Internal Newsletter to a Digital Edition (str. 35-44)

Sanja Graša, Lidija Šajatović
Stručni rad

Povijesni pregled izdanja Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (str. 45-77)

Historical overview of publications by the Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek (str. 45-77)

Nikolina Milanović, Ivana Iljkić
Stručni rad

Trideset godina časopisa Tehnički vjesnik: bibliometrijske značajke kategoriziranih radova (str. 78-95)

Thirty Years of the Journal Technical Gazette: Bibliometric Characteristics of Categorized Papers (str. 78-95)

Romana Radišić, Nikolina Milanović
Stručni rad

Kontekst: deset godina e-časopisa Knjižničarskog društva Varaždinske županije (str. 96-112)

Kontekst: ten years of the e-journal of the Varaždin County Library Association (str. 96-112)

Andreja Toljan
Stručni rad

Zlatko Crnković – poznati/nepoznati zavičajnik (str. 115-130)

Zlatko Crnković - known/unknown native (str. 115-130)

Vlasta Peći Marčetić
Stručni rad

Legati obitelji Cepelić i Pinterović u knjižnici Pravnog fakulteta u Osijeku (str. 131-147)

Legacies of the Cepelić and Pinterović families in the library of the Faculty of law in Osijek (str. 131-147)

Roberta Subjak, Dražen Dujak
Stručni rad

Zbirka gradišćanskohrvatske pisane baštine u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: očuvanje manjinske baštine u nacionalnoj ustanovi (str. 148-156)

The Collection of Burgenland Croatian Written Heritage in the Library of the Croatian Academy of Sciences and Arts: Preservation of Minority Cultural Heritage in a National Institution (str. 148-156)

Zrinka Vitković, Nataša Daničić
Stručni rad

Josipa Glembay – Čepinka koja je ostavila dubok trag u kulturnom razvoju Osijeka (str. 166-178)

Josipa Glembay – Čepinka who left a deep mark in the cultural development of Osijek (str. 166-178)

Marija Čačić
Stručni rad

Ostavština Ive Balentovića (str. 179-197)

The Legacy of Ivo Balentović (str. 179-197)

Vedrana Lugić, Tihomir Marojević
Stručni rad

Knjižnice i čitaonice u Vukovaru od 18. do 20. stoljeća kao ustanove znanja i nositelji društvenog razvoja (str. 198-223)

Libraries and Reading Rooms in Vukovar from the 18th to the 20th Century as Institutions of Knowledge and Drivers of Social Life (str. 198-223)

Vlatka Surma Szabo
Stručni rad

Portret Pavice Gvozdić kroz prizmu njezine ostavštine u Knjižnici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu (str. 241-256)

The Portrait of Pavica Gvozdić Reflected Through Her Legacy in the Library of the Academy of Music, University of Zagreb (str. 241-256)

Vilena Vrbanić
Stručni rad

Mladi protiv predrasuda: kako projekti SVOJA I LEAD-Online grade inkluzivniju medijsku kulturu (str. 270-284)

Youth Against Prejudice: How the SVOJA and LEAD-Online Projects Build a More Inclusive Media Culture (str. 270-284)

Anita Tufekčić, Biljana Krnjajić
Stručni rad

Odras(t)anje uz održivost: knjižnica kao prostor promjene (str. 285-300)

Growing Up (Sustainably): The Library as a Space of Change (str. 285-300)

Biljana Krnjajić, Anita Tufekčić
Stručni rad

Desetljeće aktivnosti i programa Knjižnice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u promicanju održivog razvoja i zaštite okoliša (str. 301-312)

A decade of activities and programs of the Library of the Faculty of Education in promoting sustainable development and environmental protection (str. 301-312)

Ljubica Nedić
Stručni rad

Revitalizacija školske knjižnice (str. 313-329)

Revitalization of the school library (str. 313-329)

Sanja Galic
Stručni rad

Kreativnost u visokoškolskim knjižnicama (str. 330-348)

Creativity in University Libraries (str. 330-348)

Zorica Antulov
Pregledni rad

