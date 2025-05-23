 Skoči na glavni sadržaj

Svezak : Časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja , Vol. 27 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.05.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 16.09.2025.

Sadržaj

Riječ urednice (str. 2-2)

Tanja Nađ
Uvodnik


Umjetna inteligencija i knjižnice: teorijski okvir (str. 5-10)

Slaven Pejić
Pregledni rad


Umjetna inteligencija, igrifikacija i održivi razvoj: uloga školskih knjižničara u novom obrazovnom okruženju (str. 11-16)

Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Pregledni rad


Percepcija pojma umjetne inteligencije kod učenika na primjeru djela 2001: Odiseja u svemiru (str. 17-23)

Kristina Giacometti, Ines Vidović
Stručni rad


Rekonstrukcija i opremanje Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica uz primjenu suvremenih tehnologija i održivih rješenja (str. 24-33)

Robert Fritz
Stručni rad


Grad i njegovi ljudi - pregled izložbenih aktivnosti (str. 34-34)

Lucija Miškić Barunić
Ostalo


Digitalizacija plakata iz zavičajne zbirke Bjelovariana (str. 35-35)

Lucija Miškić Barunić, Ines Bobinac
Ostalo


Programi iz područja medijske kulture na Dječjem odjelu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar (str. 36-36)

Ivana Blažeković
Ostalo


Suradnja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar sa znanstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama u gradu Bjelovaru (str. 37-38)

Ivana Blažeković
Ostalo


Iz bjelovarske knjižnice - dodijeljena nacionalna književna nagrada Željko Sabol (str. 39-39)

Vjeruška Štivić
Vijest


Radionica Kad priroda priča priče - suradnja Dječjeg vrtića Ciciban i Narodne knjižnice „Petar Preradović” Bjelovar (str. 40-41)

Sara Ivanušec, Tatjana Petrec
Ostalo


Gradska knjižnica „Slavko Kolar‟ Čazma (str. 42-43)

Vinka Jelić Balta
Ostalo


Prisutnost Gradske knjižnice Đurđevac u životu lokalne zajednice kroz suradnju s lokalnim udrugama (str. 44-45)

Bernarda Ferderber
Ostalo


Kreativni natječaj za najbolju kratku priču 2024. (str. 46-46)

Ranka Janus
Vijest


Virtualna izložba, povijesna šetnja i vožnja biciklom: projekt Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica Moj grad je mali, ali što će mi veći (str. 47-47)

Ranka Janus
Ostalo


Novo vozilo za koprivničku bibliobusnu službu u godini proslave 45 godina postojanja (str. 48-50)

Valentina Mikec
Ostalo


Programi za djecu, mlade i odrasle Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica (str. 51-52)

Ida Gašpar, Maja Krulić Gačan, Danijela Petrić, Ljiljana Vugrinec
Ostalo


Promjena – glavna tema treće sezone knjižničnog podcasta Premalo čitam (str. 53-54)

Ana Škvarić
Ostalo


Pregled događanja križevačke gradske knjižnice (str. 55-56)

Maja Petračija
Ostalo


Tematska zbirka Viktor Žmegač kao rezultat natjecanja Hawaton (str. 57-57)

Sanja Pajnić
Vijest


Na staroj adresi, u novoj knjižnici (str. 58-58)

Ivanka Ferenčić Martinčić
Ostalo


Rad komisija za čitanje u 2024. godini (str. 59-59)

Arijana Herceg Mićanović, Ivanka Ferenčić Martinčić
Ostalo


Ekranizacija - inovativan pristup poticanja čitanja kod mladih (str. 60-60)

Anja Krmpotić, Rudi Kulej
Ostalo


Škrinjica prošlosti - čarolija sadašnjosti (str. 61-62)

Ivana Molnar, Sonja Markotić Blažević
Ostalo


Zelena čitaonica: spoj prirode, edukacije i društvenog prostora (str. 63-63)

Rudi Kulej
Ostalo


Održivi mladi za zelenu knjižnicu (str. 64-64)

Mirjana Kotromanović
Ostalo


Čitanje i digitalno doba (str. 65-66)

Vivijana Krmpotić
Ostalo


Projekt Glasno i jasno: put do čitalačke pismenosti (str. 67-68)

Stojanka Lesički
Ostalo


Izložba Zdravka Damjanovića u Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar (str. 69-69)

Tatjana Kreštan
Vijest


Kina nikad ne spava (str. 70-70)

Andrea Petrić
Vijest


Književne veze - projekt istraživačkog i iskustvenog učenja (str. 71-72)

Andrea Katanović Babić
Ostalo


Koji chatbot koristiti? - Erasmus+ job shadowing u školskoj knjižnici (str. 72-72)

Nikolina Sabolić
Ostalo


Školskim projektima obilježena obljetnica rođenja hrvatske književnice (str. 73-74)

Vesna Zvečić
Ostalo


Podcast na valovima školskog radija (str. 75-76)

Tanja Nađ
Ostalo


Tragovima bjelovarskih Židova (str. 77-78)

Biljana Barišić Mudri, Željka Holjević
Ostalo


IV. Dani medijske i informacijske pismenosti i III. Festival medijske i informacijske pismenosti - od medijske do informacijske pismenosti (str. 79-79)

Tanja Kolar Janković
Vijest


Kad se male ruke slože - održiva dječja knjižnica (str. 80-80)

Branka Mikačević
Sažetak sa skupa


22. međunarodno stručno savjetovanje pokretnih knjižnica i Festival bibliobusa u Ljubljani (str. 81-81)

Elena Marošević, Valentina Mikec
Sažetak sa skupa


UKLibs8 - 2024 (str. 82-83)

Lucija Miškić Barunić, Ana Peranić
Sažetak sa skupa


Međužupanijski stručni skup Cjelodnevna škola i školska knjižnica (str. 83-84)

Vesna Zvečić
Sažetak sa skupa


8. Konferencija o pripovijedanju - Mostovi od priča (str. 84-85)

Ivanka Ferenčić Martinčić
Sažetak sa skupa


Uspješno održana druga Knjižničarska (ne)konferencija kcConnect (str. 85-86)

Ida Gašpar
Sažetak sa skupa


11. Nacionalni kongres putujućih knjižnica Španjolske, Vic (Katalonija) (str. 87-88)

Ljiljana Vugrinec
Sažetak sa skupa


20. Okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Inkluzivne i pristupačne knjižnice (str. 89-89)

Branka Mikačević
Sažetak sa skupa


49. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva (str. 90-90)

Bernarda Ferderber
Sažetak sa skupa


Gradska knjižnica Malmo (Švedska) (str. 91-92)

Ljiljana Vugrinec, Marija Vugrinec
Crtice


Pregled rada Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara Bjelovarsko-bilogorske županije (str. 92-93)

Mira Barberić
Ostalo


Pregled rada Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara Koprivničko-križevačke županije (str. 94-95)

Adrijana Hatadi
Ostalo


Pregled rada Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara Virovitičko-podravske županije (str. 96-96)

Josip Strija
Ostalo


Jean Monnet međunarodna znanstvena konferencija Building Sustainable EU Society for the Future (str. 97-98)

Alica Bačeković Pavelić, Tanja Nađ
Sažetak sa skupa


Erasmus+ aktivnosti u školskoj knjižnici OŠ Vladimira Nazora Križevci (str. 99-100)

Andrea Katanović Babić
Ostalo


Grupna mobilnost učenika Osnovne škole Ivanska u Sloveniji (str. 101-102)

Tanja Nađ, Maja Višek Jambrek
Ostalo


Erasmus mobilnost u Francuskoj (str. 103-103)

Stjepana Kadić
Ostalo


Što je novo u provinciji Barcelona? Upoznavanje knjižnica u Španjolskoj kroz Erasmus+ mobilnost (str. 104-106)

Ana Škvarić
Ostalo


O radu Društva u proteklom razdoblju (str. 107-108)

Tatjana Petrec
Ostalo


Bibliokon 2024. (str. 109-110)

Una Bosanac
Sažetak sa skupa


43. Skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja (str. 111-112)

Bernarda Ferderber
Sažetak sa skupa


Napredovanja u struci (str. 112-112)

Tihana Lončarić Šubaša
Vijest


Najknjižničari Društva Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja za 2024. godinu (str. 113-114)

Tihana Lončarić Šubaša
Ostalo


Zorka Renić - dobitnica Kukuljevićeve povelje (str. 115-115)

Vjeruška Štivić
Vijest


Članice našeg Društva dobitnice nagrade Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (str. 116-116)

Biljana Barišić Mudri, Nikolina Sabolić, Tihana Lončarić Šubaša
Vijest


Kolega Josip Strija dobitnik je nagrade Zaklade dr. Ljerka Markić Čučuković i nagrade Višnja Šeta (str. 117-117)

Tihana Lončarić Šubaša
Vijest


Priznanje Neli Krznarić za dugogodišnji i uspješan rad u knjižničarstvu (str. 118-118)

Marijanka Komar
Vijest


Marjana Janeš-Žulj primila zahvalnicu Koprivničko-križevačke županije (str. 118-119)

Ljiljana Vugrinec
Vijest


Priznanje Knjižnici i čitaonici ,,Fran Galović'' Koprivnica (str. 120-120)

Maja Krulić Gačan
Vijest



