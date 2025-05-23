Svezak : Časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja , Vol. 27 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 23.05.2025.
- Objavljen na Hrčku: 16.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Tanja Nađ
Uvodnik
Slaven Pejić
Pregledni rad
Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Pregledni rad
Kristina Giacometti, Ines Vidović
Stručni rad
Robert Fritz
Stručni rad
Lucija Miškić Barunić
Ostalo
Lucija Miškić Barunić, Ines Bobinac
Ostalo
Ivana Blažeković
Ostalo
Ivana Blažeković
Ostalo
Vjeruška Štivić
Vijest
Sara Ivanušec, Tatjana Petrec
Ostalo
Vinka Jelić Balta
Ostalo
Bernarda Ferderber
Ostalo
Ranka Janus
Vijest
Valentina Mikec
Ostalo
Ida Gašpar, Maja Krulić Gačan, Danijela Petrić, Ljiljana Vugrinec
Ostalo
Ana Škvarić
Ostalo
Maja Petračija
Ostalo
Sanja Pajnić
Vijest
Ivanka Ferenčić Martinčić
Ostalo
Arijana Herceg Mićanović, Ivanka Ferenčić Martinčić
Ostalo
Anja Krmpotić, Rudi Kulej
Ostalo
Ivana Molnar, Sonja Markotić Blažević
Ostalo
Rudi Kulej
Ostalo
Mirjana Kotromanović
Ostalo
Vivijana Krmpotić
Ostalo
Stojanka Lesički
Ostalo
Tatjana Kreštan
Vijest
Andrea Petrić
Vijest
Andrea Katanović Babić
Ostalo
Nikolina Sabolić
Ostalo
Vesna Zvečić
Ostalo
Tanja Nađ
Ostalo
Biljana Barišić Mudri, Željka Holjević
Ostalo
Tanja Kolar Janković
Vijest
Branka Mikačević
Sažetak sa skupa
Elena Marošević, Valentina Mikec
Sažetak sa skupa
Lucija Miškić Barunić, Ana Peranić
Sažetak sa skupa
Vesna Zvečić
Sažetak sa skupa
Ivanka Ferenčić Martinčić
Sažetak sa skupa
Ida Gašpar
Sažetak sa skupa
Ljiljana Vugrinec
Sažetak sa skupa
Branka Mikačević
Sažetak sa skupa
Bernarda Ferderber
Sažetak sa skupa
Ljiljana Vugrinec, Marija Vugrinec
Crtice
Mira Barberić
Ostalo
Adrijana Hatadi
Ostalo
Josip Strija
Ostalo
Alica Bačeković Pavelić, Tanja Nađ
Sažetak sa skupa
Andrea Katanović Babić
Ostalo
Tanja Nađ, Maja Višek Jambrek
Ostalo
Stjepana Kadić
Ostalo
Ana Škvarić
Ostalo
Tatjana Petrec
Ostalo
Una Bosanac
Sažetak sa skupa
Bernarda Ferderber
Sažetak sa skupa
Tihana Lončarić Šubaša
Vijest
Tihana Lončarić Šubaša
Ostalo
Vjeruška Štivić
Vijest
Biljana Barišić Mudri, Nikolina Sabolić, Tihana Lončarić Šubaša
Vijest
Tihana Lončarić Šubaša
Vijest
Marijanka Komar
Vijest
Ljiljana Vugrinec
Vijest
Maja Krulić Gačan
Vijest
Posjeta: 0 *