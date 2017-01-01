Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, No. 30, 2019.

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PROBUĐENA VARAŽDINSKA BAŠTINA
(U PET EMBLEMA)
(str.13-16)
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Sanja Cvetnić
Uvodnik
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POVIJEST, ARHITEKTURA I OBNOVA
PALAČE KEGLEVIĆ
(str.17-40)
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HISTORY, ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF THE KEGLEVIĆ PALACE
(str.38-38)
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Petar Puhmajer, Željko Trstenjak
Izvorni znanstveni članak
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ŽITNICA STAROGA GRADA VARAŽDINA
(str.41-70)
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THE OLD CITY OF VARAŽDIN GRANARY
(str.69-70)
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Anka Ćurić, Daria Škarpa Dubreta
Izvorni znanstveni članak
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CRKVA SV. FLORIJANA U VARAŽDINU. REZULTATI KONZERVATORSKO -
RESTAURATORSKIH ISTRAŽIVANJA I PREGLED RADOVA (1992. - 2017.)
(str.71-118)
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CHURCH OF ST. FLORIAN IN VARAŽDIN. RESULTS OF CONSERVATION AND
RESTORATION RESEARCH AND REVIEW OF WORKS (1992 – 2017)
(str.118-118)
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Danuta Misiuda, Teodora Kučinac
Pregledni rad
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NOVE KONZERVATORSKE SPOZNAJE O OSLIKANOJ FRANJEVAČKOJ
LJEKARNI U VARAŽDINU
(str.119-138)
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NEW CONSERVATION INSIGHTS ABOUT THE FRESCO-PAINTED
PHARMACY IN VARAŽDIN
(str.138-138)
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Vladanka Milošević, Ivana Peškan, Bernarda Ratančić, Petra Uglešić
Pregledni rad
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PREGLED ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA POVIJESNE JEZGRE
GRADA VARAŽDINA
(str.139-168)
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AN OWERVIEW OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN THE CITY
OF VARAŽDIN HISTORIC CORE
(str.168-168)
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Jere Drpić
Pregledni rad
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ARHEOLOŠKA I POVIJESNA ISTRAŽIVANJA VARAŽDINSKIH UTVRDA
(str.169-184)
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ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL RESEARCH
OF THE VARAŽDIN FORTRESS
(str.183-184)
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Lovorka Štimac-Dedić
Pregledni rad
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ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA PROVEDENA NA LOKACIJI
PRERADOVIĆEVA 14 U VARAŽDINU - PRILOG POZNAVANJU
GRADSKIH GRABIŠTA
(str.185-209)
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PROTECTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH CONDUCTED AT THE LOCATION
PRERADOVIĆEVA 14 IN VARAŽDIN - CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE
OF CITY DITCHES
(str.208-209)
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Marijana Korunek-Medved
Izvorni znanstveni članak
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IZABRANI PRIMJERI GRAFIKA IZ ZBIRKI GALERIJE STARIH I NOVIH
MAJSTORA GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
(str.211-240)
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SELECTED EXAMPLES OF PRINTS FROM THE COLLECTIONS OF THE GALLERY
OF OLD AND NEW MASTERS OF THE VARAŽDIN CITY MUSEUM
(str.240-240)
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Elizabeta Igrec, Daniela Ratkajec
Pregledni rad
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KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA PORTRETU FRANJE II. (I.)
HABSBURŠKO-LOTARINŠKOG IZ GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
(str.241-257)
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CONSERVATION AND RESTORATION WORKS ON THE PORTRAIT OF
FRANCIS II (I) HABSBURG - LOTHRINGEN FROM VARAŽDIN CITY MUSEUM
(str.257-257)
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Renata Majcan Šragalj
Izlaganje sa skupa
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KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA PORTRETU
MARIJE TEREZIJE IZ GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
(str.259-282)
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CONSERVATION AND RESTORATION OF THE PORTRAIT OF MARIA THERESA
FROM THE VARAŽDIN CITY MUSEUM
(str.281-282)
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Maša Maria Štrok
Stručni rad
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TEKSTILNI PREDMETI IZ GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
RESTAURIRANI NA ODJELU ZA TEKSTIL, PAPIR I KOŽU
HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA
(str.283-309)
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TEXTILE OBJECTS FROM THE VARAŽDIN CITY MUSEUM RESTORED AT THE
DEPARTMENT FOR TEXTILES, PAPER AND LEATHER OF THE CROATIAN
CONSERVATION INSTITUTE
(str.309-309)
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Branka Regović, Marija Zupčić, Marta Budicin
Pregledni rad
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NOVI SJAJ KADŽARSKE KACIGE IZ GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
(str.311-326)
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NEW SHINE OF THE QUAJAR HELMET FROM VARAŽDIN CITY MUSEUM
(str.326-326)
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Sanda Milošević, Jelena Rančić
Prethodno priopćenje
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ŠARAGA IZ DVORCA OBITELJI LEITNER U JALKOVCU
(str.327-348)
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PAINTED REAR PANEL OF A CARRIAGE, ŠARAGA,
FROM THE LEITNER CASTLE IN JALKOVEC
(str.348-348)
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Ljerka Šimunić, Tomislav Sikinger
Pregledni rad
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SUDJELOVANJE DJECE I MLADIH U ISTRAŽIVANJU DOBROBITI:
KVALITATIVNA ANALIZA
(str.351-376)
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PARTICIPATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN WELL-BEING
RESEARCH: A QUALITATIVE ANALYSIS
(str.376-376)
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Andreja Brajša Žganec, Renata Franc, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Ivan Dević, Maja Tadić Vujčić, Toni Babarović
Izvorni znanstveni članak
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ODNOS RODITELJSTVA S INDIKATORIMA DOBROBITI
(str.377-404)
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THE RELATIONSHIP OF PARENTING TO INDICATORS OF WELL-BEING
(str.403-404)
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Lana Lučić, Andreja Brajša Žganec, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Tihana Brkljačić, Ines Sučić
Izvorni znanstveni članak
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POVEZANOST EKONOMSKOG PRITISKA IZ PERSPEKTIVE RODITELJA I DJECE
S DOBROBITI DJECE
(str.405-423)
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THE RELATIONSHIP OF CHILDREN’S AND PARENTS’ EXPERIENCE OF
ECONOMIC PRESSURE WITH CHILDREN’S WELL-BEING
(str.423-423)
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Marina Merkaš
Izvorni znanstveni članak
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UKLJUČENOST OČEVA U SKRB O DJECI
U REGIJI SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(str.425-451)
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FATHERS’ INVOLVEMENT IN CHILD CARE
IN THE REGION OF NORTHWESTERN CROATIA
(str.450-451)
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Tea Pahić
Izvorni znanstveni članak
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RANA ŠKOLSKA PRILAGODBA KAO POKAZATELJ DJEČJE DOBROBITI:
PREDIKTIVNA VAŽNOST INDIVIDUALNIH KARAKTERISTIKA DJETETA
(str.453-477)
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EARLY SCHOOL ADJUSTMENT AS A CHILD WELLBEING INDICATOR:
PREDICTIVE VALIDITY OF INDIVIDUAL CHILD CHARACTERISTICS
(str.476-477)
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Ivana Hanzec Marković
Izvorni znanstveni članak
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NEKE ODREDNICE RAZVOJA ZAJEDNICE I PROMOCIJE
ZDRAVLJA OBITELJI, DJECE I MLADIH
(str.479-508)
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SOME DETERMINANTS OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND HEALTH
PROMOTION FOR FAMILIES, CHILDREN AND YOUTH
(str.507-508)
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Nino Žganec
Pregledni rad
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KNJIŽNIČNA DJELATNOST U VARAŽDINU
IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA
(str.511-563)
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LIBRARIES IN VARAŽDIN BETWEEN THE TWO WORLD WARS
(str.563-563)
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Sanja Županić
Izvorni znanstveni članak
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POVIJESNI RAZVOJ I DJELOVANJE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
‘’SLOBODA’’ I ‘’METEL OŽEGOVIĆ’’ VARAŽDIN (1947. – 2007.)
(str.565-585)
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HISTORICAL DEVELOPMENT AND WORK OF THE VARAŽDIN PUBLIC
LIBRARY “SLOBODA” AND ‘’METEL OŽEGOVIĆ’’ (1947– 2007)
(str.585-585)
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Prethodno priopćenje
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VARAŽDINSKI KULTURNI PANOPTIKUM GRADSKE KNJIŽNICE
I ČITAONICE “METEL OŽEGOVIĆ” VARAŽDIN (1991. – 2017.)
(str.587-621)
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VARAŽDINER KULTURPANOPTIKUM DER STADTBIBLIOTHEK UND DES
LESESAALES “METEL OŽEGOVIĆ” VARAŽDIN (1991 – 2017)
(str.620-621)
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Eduard Vargović
Izvorni znanstveni članak
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PREGLED RAZVOJA ZAVIČAJNE ZBIRKE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
„METEL OŽEGOVIĆ” VARAŽDIN S NAGLASKOM NA NJEZINE POSEBITOSTI
(str.623-636)
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PREGLED RAZVOJA ZAVIČAJNE ZBIRKE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
„METEL OŽEGOVIĆ” VARAŽDIN S NAGLASKOM NA NJEZINE POSEBITOSTI
(str.635-636)
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Andreja Toljan
Pregledni rad
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OČEKIVANJA UČENIKA OD OBRAZOVANJA U GLAZBENOJ ŠKOLI
(str.639-663)
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STUDENTS’ EXPECTATIONS OF EDUCATION IN MUSIC SCHOOL
(str.662-663)
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Davor Brđanović
Izvorni znanstveni članak
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KAPELA SV. JERONIMA U ŠTRIGOVI
– HODOČASTILIŠTE ZA SPAS DUŠE FRIDRIKA CELJSKOG
(str.667-685)
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CHAPEL OF ST. JEROME IN ŠTRIGOVA
– SOUL SAVING PILGRIMAGE SITE OF FREDERICK OF CILLI
(str.685-685)
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Zoran Turk
Prethodno priopćenje
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PITANJE EUROPSKE KOLEKTIVNE SIGURNOSTI U RAZDOBLJU OD
VERSAJSKE MIROVNE KONFERENCIJE DO UGOVORA IZ LOCARNA
(1919.-1925.)
(str.687-708)
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THE ISSUE OF EUROPEAN COLLECTIVE SECURITY IN THE PERIOD FROM THE
VERSAILLES PEACE CONFERENCE TO THE LOCARNO TREATY (1919-1925)
(str.708-708)
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Ivan Obadić, Miran Marelja
Izvorni znanstveni članak
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