Anali za povijest odgoja , Vol. 5 No. 5, 2006.

  • Datum izdavanja: 31.12.2006.
  • Objavljen na Hrčku: 25.08.2025.

Anali za povijest odgoja, vol. 5 [sadržaj] (str. 3-5)


The development of higher education in Zadar (str. 29-29)

Pregled razvoja visokog obrazovanja u Zadru (str. 7-29)

Igor Radeka, Maja Vojković
Pregledni rad

Sto trideset pet godina Hrvatskog pedagoško-književnog zbora 1871. – 2006. (str. 31-43)

A hundred and thirty five years of the Croatian Pedagogic-Literary Society 1871 – 2006 (str. 42-43)

Hrvoje Vrgoč
Pregledni rad

Počeci hrvatskog školstva i njegova teorija (str. 45-63)

The Beginnings of Croatian Education and its Theory (str. 63-63)

Emerik Munjiza
Pregledni rad

Školska uprava u Sloveniji od 1848. do 1914. godine (str. 65-77)

School administration in Slovenia from 1848 to 1914 (str. 77-77)

Monika Govekar-Okoliš
Pregledni rad

Milutin Mayer kao školski nadzornik na području Srijema i Slavonije za vrijeme Prvoga svjetskog rata (str. 79-92)

Milutin Mayer as an educational supervisor in Srijem and Slavonija during the First World War (str. 92-92)

Mira Kolar-Dimitrijević
Izvorni znanstveni članak

Nastava tehničkog odgoja u osnovnim školama u Hrvatskoj tijekom proteklih pola stoljeća (str. 93-114)

Teaching shop class in elementary schools in Croatia in the past 50 years (str. 113-114)

Josip Boris Malinar
Pregledni rad

Metodički dosezi nastave povijesti u Banskoj Hrvatskoj od institucionalizacije školstva do kraja 19 st. (str. 115-130)

Methodical outreaches of history teaching in Civil Croatia from the institutionalization of education until the end of 19th century (str. 129-130)

Dunja Modrić-Blivajs
Pregledni rad

Franjo Marković kao pisac udžbenika književnosti (str. 131-143)

Franjo Marković as the Author of Literature Textbooks (str. 143-143)

Ante Bežen
Izvorni znanstveni članak

Povijesni razvoj osnovnih škola na širem području grada Zagreba – dokumenti Državnog arhiva u Zagrebu (1859. – 1945.) 2. dio (str. 144-155)

The historical development of elementary schools in the surroundings of the city of Zagreb – documents in the State Archives Zagreb (1859 – 1945) – Part II (str. 154-155)

Mihaela Toplovec
Pregledni rad

Borba za hrvatsku školu u gradu Cresu (str. 157-182)

A struggle for Croatian school in town Cres (str. 179-180)

Manon Giron
Pregledni rad

Osječko školovanje nobelovca Lavoslava Leopolda Ružičke od 1894. do 1906 godine (str. 183-197)

Nobel prize-winner Lavoslav Ružička in the community of Osijek classics-program secondary schools in 1894 – 1906 (str. 197-197)

Stjepan Sršan
Pregledni rad

Kulturno-pedagoški portret prof. dr. Danila Vihera (str. 199-202)

Cultural and pedagogical profi le of prof Danilo Viher ph. d. (str. 202-202)

Mladen Tancer
Pregledni rad

Ostavština dr. Vladimira Poljaka u Arhivskoj zbirci Hrvatskoga školskog muzeja (str. 203-217)

Legacy of Vladimir Poljak, ph. d. in the Archives Collection of the Croatian School Museum (str. 216-217)

Sanja Mikac
Pregledni rad

Pedagoško-obrazovni programi Hrvatskog povijesnog muzeja namijenjeni školskom posjetu (str. 219-230)

Pedagogical and educational programs of Croatian History Museum for school children visits (str. 229-230)

Andreja Smetko
Stručni rad

105. obljetnica Hrvatskog školskog muzeja kroz izložbenu i pedagošku djelatnost (str. 231-237)

Ivana Dumbović
Ostalo

Lelja Dobronić (str. 238-240)

Ivo Perić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Stjepko Težak (str. 241-241)

Štefka Batinić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

MUZEJ – RAZLIČITOST – INTERAKCIJA. Četvrti skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Knin, 11. – 14. listopada 2006. (str. 242-243)

Branka Ujaković
Vijest

ČETVRTI SUSRET PEDAGOGA HRVATSKE - Odgoj i socijalizacija: područja, sadržaji, modeli.- Dubrovnik, 5. - 7. travnja 2006. (str. 244-244)

Elizabeta Serdar
Vijest

10. seminar ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture – Poreč, 22. – 24. studenoga 2006. (str. 245-245)

Sonja Gaćina Škalamera
Vijest

XVIII. SMOTRA UČENIČKIH ZADRUGA – Šibenik, 8. - 11. studenoga 2006. (str. 246-247)

Sanja Mikac
Vijest

Dobrojutro more, Podstrana – Zagreb – Beč – Budimpešta, 2006. (str. 247-247)

Vesna Rapo
Vijest

Šolska kronika – Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje br. 1 i 2 / 2006. (str. 248-248)

Štefka Batinić
Recenzija, prikaz

Muzeji i posjetitelji, Zbornika radova III. skupa muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, 2006. (str. 248-253)

Andreja Smetko
Recenzija, prikaz

Bibliografija dr. sc. Vladimira Poljaka (str. 254-266)

Sanja Mikac
Bibliografija

Prilog bibliografiji dr. sc. Danila Vihera (str. 267-269)

Mladen Tancer
Bibliografija

Suradnici i autori Anala za povijest odgoja Vol. 5, 2006 (str. 270-270)


Ostalo

