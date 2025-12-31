 Skoči na glavni sadržaj

Studia ethnologica Croatica , Vol. 37 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.12.2025.

Sadržaj

Impressum (str. 1-3)

Impressum (str. 1-3)


Sadržaj (str. 5-8)

Contents (str. 5-8)


Vitomir Belaj (1937. – 2023.): eruditsko znanje, hod i „napeti krimić“ (str. 11-12)

Tihana Petrović Leš, Tibor Komar, Tihana Rubić
Uvodnik

Hod kroz godinu prema Godini dana hrvatskih narodnih običaja (str. 15-28)

The Walk Through the Year toward A Year of Croatian Folk Customs (str. 28-29)

Mislav Ježić
Izlaganje sa skupa

O vezama etnologije i antropologije u djelu Vitomira Belaja (str. 31-41)

On the Connections Between Ethnology and Anthropology in the Work of Vitomir Belaj (str. 41-41)

Darko Polšek
Izlaganje sa skupa

Vitomir Belaj i Vincent Scully (str. 43-47)

Vitomir Belaj and Vincent Scully (str. 48-48)

Vladimir P. Goss
Izlaganje sa skupa

Cerkve med mimikrijo in sinkretizmom (str. 49-64)

Churches between Mimicry and Syncretism (str. 65-65)

Andrej Pleterski
Izlaganje sa skupa

Ethnologia... Est notitia gentium populorumque: sprehod z Vitomirom Belajem (str. 67-105)

Ethnologia... Est notitia gentium populorumque: A Walk with Vitomir Belaj (str. 106-106)

Ingrid Slavec Gradišnik
Izvorni znanstveni članak

„Slavonska etnologija“ i Vitomir Belaj (str. 107-132)

“Slavonian Ethnology” and Vitomir Belaj (str. 133-133)

Tihana Petrović Leš
Izvorni znanstveni članak

Od prapovijesne i praslavenske Velike majke do Majke božje, Blažene djevice Marije u Bapskoj. Tragom praslavenske sakralnosti na krajnjem istoku Hrvatske (str. 135-163)

From the Prehistoric and Proto-Slavic Great Mother to the Mother of God, the Blessed Virgin Mary in Bapska. Tracing Proto-Slavic Sacrality in the Far East of Croatia (str. 164-164)

Jelka Vince Pallua
Izvorni znanstveni članak

Obcestni duhovi v Bosni: Izginjajoča štoparka (str. 165-182)

Roadside ghosts in Bosnia: Vanishing hitchiker (str. 183-183)

Mirjam Mencej
Izvorni znanstveni članak

Kulturni ekofeminizam i mitologija prirode F. M. Müllera: sličnosti i razlike ili što bi profesor Vitomir Belaj rekao o ovom teorijskom susretu (str. 185-201)

Cultural Ecofeminism and the Nature Mythology of F. M. Müller: Similarities and Differences, or What Professor Vitomir Belaj Might Say About This Theoretical Encounter (str. 202-202)

Suzana Marjanić
Izvorni znanstveni članak

Koga je sve Antun Radić učinio „drugim“ u svojoj Osnovi (str. 203-222)

Whom Did Antun Radić “Other” in His Osnova (str. 223-223)

Luka Šešo
Izvorni znanstveni članak

Profesor Vitomir Belaj tragom bunjevačke etnogeneze (str. 225-241)

Professor Vitomir Belaj on the Trace of Bunjevci Ethnogenesis (str. 242-242)

Milana Černelić, Marijeta Rajković Iveta
Pregledni rad

Med univerzalizmom in pluralizmom: Etnografske reprezentacije in identifikacijske prakse v prostoru Alpe-Jadran (str. 243-266)

Between Universalism and Pluralism: Ethnographic Representations and Identification Practices in the Alps-Adriatic Region (str. 267-267)

Jurij Fikfak
Prethodno priopćenje

Zašto krunice? – dijalektika iznenađenja u etnografskom istraživanju odnosa kulture škole i razvoja građanske kompetencije učenika (str. 271-288)

Why Rosaries? – The Dialectics of Surprise in Ethnographic Research on the elationship between School Culture and the Development of Students’ Civic Competence (str. 289-289)

Dorijan Vahtar
Izvorni znanstveni članak

Ususret suživotu: metodološko-epistemološka promišljanja etnografskog istraživanja s filipinskim migrantima u Hrvatskoj (str. 291-310)

Towards Conviviality: Methodological and Epistemological Reflections on Ethnographic Research with Filipino Migrants in Croatia (str. 311-311)

Pavel Gulin Zrnić
Izvorni znanstveni članak

From Industrial Pasts to Culture-Oriented Futures: Urban Planning in Postindustrial Rijeka and Zagreb (str. 313-339)

Od industrijskih prošlosti do kulturom određenih budućnosti: urbano planiranje u postindustrijskoj Rijeci i Zagrebu (str. 339-339)

Nevena Škrbić Alempijević, Petra Kelemen
Izvorni znanstveni članak

Pričanja o gubitku: fragmenti iz banijske svakodnevice (str. 341-371)

Narrations About Loss: Fragments from Everyday Life in Banija (str. 372-372)

Nina Čolović, Jelena Marković
Izvorni znanstveni članak

Zagrebačka tvrtka Griesbach i Knaus kao izdavač fotorazglednica (1927. – 1942) (str. 373-398)

The Griesbach and Knaus Company from Zagreb as a Publisher of Photographic Postcards (1927–1942) (str. 399-399)

Hrvoje Gržina
Izvorni znanstveni članak

Bolonjska fahdidaktika etnologije (str. 401-413)

The Bologna Specialist Didactic in Ethnology (str. 414-414)

Jadran Kale
Izvorni znanstveni članak

Darko Polšek – profesionalni životopis i bibliografija (str. 417-449)

Marijana Belaj, Inja Cahun Kisić
Bibliografija

Ewa Wróblewska-Trochimiuk: Naszego nie damy. Spory i obrazy polityczne w Serbii i Chorwacji po roku 2000 [We Won’t Give up What Is Ours. Political Disputes and Images in Serbia and Croatia after 2000] (str. 453-455)

Magdalena Rekść
Recenzija, prikaz

Marijana Belaj, Tibor Komar, Suzana Marjanić i Ivana Radovani Podrug, ur.: Mit, vjerovanje i prostor, znanstveno-stručni zbornik radova posvećen Tomi Vinšćaku, znanstveniku, istraživaču i prijatelju s krova svijeta (str. 455-458)

Ivana Budimir
Recenzija, prikaz

Smjernice za predaju rukopisa (str. 461-470)

Manuscript submission instructions (str. 461-470)


