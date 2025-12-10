 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 19 No. supplement 2, 1987.

  • Datum izdavanja: 03.12.1987.
  • Objavljen na Hrčku: 10.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Proceedings of the workshop on Mesonic degrees of freedom in hadrons Bled / Ljubljana, June 28 – July 12, 1987 (str. I-VI)


Uvodnik

engleski pdf 3363kb
Contents (str. V-VI)


Kazalo

engleski pdf 3043kb
An overview on effective Lagrangians and Skyrme solitons (str. 1-3)

R. Vinh Mau
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2828kb
Vacuum instabilities for model field theories (str. 4-7)

Thomas D. Cohen
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1628kb
Time-dependent Hartree–Fock and the excitations of the Dirac sea (str. 8-11)

J. da Providência, M. C. Ruivo, C. A. de Sousa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5068kb
Lagrangians with higher order derivatives and a static potential for the quarks at large distances (str. 12-20)

M. Golob, N. Mankoč-Borštnik
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4973kb
Quark loop corrections in the Lee–Friedberg soliton bag model (str. 21-26)

H. Forkel
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3007kb
Nucleons and nuclear matter in a generalized Lee–Friedberg model (str. 27-32)

L. Bayer
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5355kb
A model of bag formation (str. 33-37)

Manoj K. Banerjee
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4051kb
Nucleon in confining models with glueballs (str. 38-42)

Wojciech Broniowski
Sažetak sa skupa

engleski pdf 6286kb
Fermi gas of quarks in the chromodielectric model (str. 43-46)

M. Rosina
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4999kb
On dielectric models of strong interactions (str. 47-50)

M. Poljšak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1231kb
Solving the sigma model with quarks using a generalized hedgehog ansatz (str. 51-55)

M. Fiolhais, K. Goeke, J.N. Urbano
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3009kb
Strange things in chiral soliton models (str. 56-60)

Michael C. Birse, Judith A. McGovern
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2510kb
Comparison of exact and approximate solutions of a simple model for pion cloud around a static source (str. 61-63)

Marko Čibej
Sažetak sa skupa

engleski pdf 583kb
The B = 2 system in the chiral σ-model with quarks (str. 64-67)

Bernhard Blättel, Jutta Kunz, Ulrich Mosel, Toni Reitz
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4272kb
Quark structure and baryon–baryon interaction (str. 68-76)

Manoj K. Banerjee
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4040kb
Time-dependent Hartree approach for kink–antikink annihilation (str. 77-85)

B. Golli, W. Weise
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5383kb
Quark–meson interplay in flavour-changing processes: Short-distance vs. long-distance contributions (str. 86-92)

I. Picek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5371kb
Barion axial-vector couplings and SU(3)-symmetry breaking in chiral quark models (str. 93-99)

D. Horvat, A. Ilakovac, D. Tadić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3828kb
Leptons as systems of Dirac particles (str. 100-111)

M. Kaluza, N. Mankoč Borštnik
Sažetak sa skupa

engleski pdf 6883kb
The “topological” fermion in strong and weak interactions (str. 112-113)

Vikram Soni
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2127kb

Posjeta: 0 *