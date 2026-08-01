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Varaždinski učitelj : digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje , Vol. 9 No. 21, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.08.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.08.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Skrivena kemija prirodnih boja u nastavi (str. 6-13)

Dijana Penava, Snježana Crčić
Stručni rad

hrvatski pdf 659kb
Diferencijacija nastave kao alat inkluzije romskih učenika u heterogenom razredu (str. 14-22)

Jasmina Blažon
Stručni rad

hrvatski pdf 319kb
GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U EUROPI - KOMPARATIVNI UVIDI IZ ESTONIJE, SLOVENIJE, FRANCUSKE I HRVATSKE (str. 23-37)

doc. dr. sc. Ružica Jurčević
Stručni rad

hrvatski pdf 359kb
Planet pod povećalom: učenička rasprava o ekologiji i odgovornosti za budućnost (str. 38-45)

Dijana Penava, Ivana Kozić
Stručni rad

hrvatski pdf 466kb
Razvoj vještina građanskog odgoja kroz projekt „Srednja Film Festival“ (str. 46-51)

Antonija Kero
Stručni rad

hrvatski pdf 724kb
Mentorska uloga ravnatelja u profesionalnom razvoju nastavnika (str. 52-60)

Antonija Bukša
Stručni rad

hrvatski pdf 506kb
ŠKOLSKI PROJEKT „ČITAMO JEZIČNE SAVJETE – UČIMO HRVATSKI STANDARDNI JEZIK“ U DRUGOJ GODINI PROVOĐENJA (str. 61-73)

Alen Orlić
Stručni rad

hrvatski pdf 1448kb
RAZREDNIK SPOLNOM NASILNIKU: KADA SUSTAV ZAKAŽE (str. 74-78)

Jurij Bizjak
Stručni rad

hrvatski pdf 225kb
Digitalizacija školskog časopisa MAGG kao model očuvanja školske baštine i razvoja informacijske pismenosti učenika (str. 79-90)

dr. sc. Josip Strija
Stručni rad

hrvatski pdf 491kb
Sport povezuje: suradnja vrtića i lokalne zajednice (str. 91-97)

Lana Pešl, Nives Tepšić
Stručni rad

hrvatski pdf 430kb
POTICANJE PODUZETNOSTI PROJEKTNIM RADOM U SREDNJOŠKOLSKOM TEHNIČKOM OBRAZOVANJU (str. 98-106)

Nataša Studenčnik
Stručni rad

hrvatski pdf 230kb
USMENA POVIJEST U NASTAVI POVIJESTI – SJEĆANJE NA DOMOVINSKI RAT U SPLITU ZA BUDUĆU SIGURNOST (str. 107-114)

Ante Lalić
Stručni rad

hrvatski pdf 260kb
Moralni razvoj djece u osnovnoj školi (str. 115-119)

Alenka Petrič
Stručni rad

hrvatski pdf 166kb
Strategijsko čitanje (str. 120-124)

Alenka Petrič
Stručni rad

hrvatski pdf 169kb
Zašto se učenici boje školske ploče (str. 125-129)

Alenka Petrič
Stručni rad

hrvatski pdf 160kb
LEKCIJA U MUZEJU FOTOGRAFIJE ZA SEDMOGODIŠNJU DJECU (str. 130-135)

Klavdija Burazer
Stručni rad

hrvatski pdf 447kb
Baština iza filtera: razvoj medijske i informacijske pismenosti kroz kritičku interpretaciju kulturne baštine u digitalnom okruženju (str. 136-142)

Marina Mavrek, Barbara Dukarić
Stručni rad

hrvatski pdf 194kb
Važnost poučavanja financijske pismenosti u odgojno-obrazovnim ustanovama (str. 143-151)

Mirna Kobal Košmrl
Stručni rad

hrvatski pdf 650kb
Križaljka u nastavi povijesti (str. 152-161)

Valentina Milohanić
Stručni rad

hrvatski pdf 1194kb
ANALIZA KONZUMACIJE OVISNIH I ŠTETNIH TVARI TE UPORABE MOBITELA MEĐU UČENICIMA (str. 162-168)

Miroslav Begić
Stručni rad

hrvatski pdf 182kb
ANALIZA RAZINE FINANCIJSKE PISMENOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE DUGO SELO (str. 169-174)

Miroslav Begić
Stručni rad

hrvatski pdf 167kb
POKUS IZNENAĐENJA U POČETNOJ NASTAVI PRIRODOSLOVLJA: OD UČENIČKIH MISKONCEPCIJA DO KONCEPTUALNE PROMJENE (str. 175-184)

izv. prof. dr. sc. Alena Letina
Stručni rad

hrvatski pdf 413kb
Riječi u mirovini i riječi u trendu: školski projekt o jezičnim promjenama (str. 185-193)

Sanja Car, Maja Đurašević
Stručni rad

hrvatski pdf 914kb
ŠKOLSKA OKOLINA KAO UČIONICA BIOLOGIJE: ODREĐIVANJE BILJNIH VRSTA I RAZVIJANJE KOMPETENCIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ KOD GIMNAZIJALACA (str. 194-201)

Alen Ovčar
Stručni rad

hrvatski pdf 174kb
Tjelesna aktivnost djece tijekom školske godine i ljetnih praznika (str. 202-208)

Urška Murn
Stručni rad

hrvatski pdf 216kb
TRANSKRIPCIJA KAO NOVA PROFESIONALNA KOMPETENCIJA UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA (str. 209-213)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 113kb
TREĆA GODINA PROVOĐENJA ŠKOLSKOGA PROJEKTA „ČITANJE SUVREMENIH HRVATSKIH KNJIŽEVNICA“ (str. 214-227)

Alen Orlić
Stručni rad

hrvatski pdf 307kb
„ČITANJE MLADIH HRVATSKIH PISACA“ U 2. GODINI PROVOĐENJA (str. 228-239)

Alen Orlić
Stručni rad

hrvatski pdf 268kb
ENERGETSKI OTISAK UMJETNE INTELIGENCIJE (str. 240-244)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 114kb
NOVA DIMENZIJA MEĐUNARODNIH DAKTILOGRAFSKIH NATJECANJA (str. 245-249)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 115kb
STENOMASKA U DOBA UMJETNE INTELIGENCIJE I DIGITALNE TRANSKRIPCIJE (str. 250-254)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 115kb
DIGITALNO VREDNOVANJE KAO POTPORA RAZVOJU KOMPETENCIJA UČENIKA (str. 255-260)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 120kb
Smisao odgoja u suvremenoj školi – između vrijednosti i izazova 21. stoljeća (str. 261-267)

Karmen Hans–Jalšovec
Stručni rad

hrvatski pdf 211kb
NOŽNA PEDALA KAO NEZAOBILAZAN ALAT PROFESIONALNE AUDIO TRANSKRIPCIJE (str. 268-273)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 117kb
TIHA KOMUNIKACIJA KAO NOVA DIMENZIJA GOVORNE TRANSKRIPCIJE (str. 274-278)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 113kb
Jezične vještine u komunikaciji s primjerom iz nastavne prakse (str. 279-285)

Nadica Kolarić
Stručni rad

hrvatski pdf 159kb
DIGITALNI URED BEZ TIPKOVNICE KAO NOVA PARADIGMA UREDSKOG POSLOVANJA (str. 286-290)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 112kb
DIGITALNI DIKTAT KAO NOVA DIMENZIJA POSLOVNE KOMUNIKACIJE (str. 291-295)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 115kb
AI CAPTIONING U OBRAZOVANJU (str. 296-300)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 114kb
PROMPT KOMUNIKACIJA KAO NOVA POSLOVNA VJEŠTINA (str. 301-305)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 113kb
DJEVOJAČKE ŠKOLE U KARLOVCU U 19. STOLJEĆU (str. 306-319)

Ivana Bartolac
Stručni rad

hrvatski pdf 187kb
DRAGOJLA JARNEVIĆ-PRVA DAMA ILIRIZMA (str. 320-330)

Ivana Bartolac
Stručni rad

hrvatski pdf 155kb
„DNEVNIK“ DRAGOJLE JARNEVIĆ-SVJEDOK JEDNOG ŽIVOTA I VREMENA (str. 331-344)

Ivana Bartolac
Stručni rad

hrvatski pdf 180kb
PORTRET DRAGOJLE JARNEVIĆ (str. 345-357)

Ivana Bartolac
Stručni rad

hrvatski pdf 183kb
Kolegijalnost kao temelj održivog razvoja škole (str. 358-368)

Dario Malogorski, Ornela Malogorski
Stručni rad

hrvatski pdf 284kb
ŠTAFETNO TIPKANJE KAO INOVATIVAN MODEL RAZVOJA DAKTILOGRAFSKIH, DIGITALNIH I TIMSKIH KOMPETENCIJA (str. 369-374)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 120kb
STENOGRAFIJA U DIGITALNOM DOBU (str. 375-379)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 113kb
ULOGA STVARANJA TEKSTA IZ GOVORA (STTR) U OSIGURANJU PRISTUPAČNE KOMUNIKACIJE GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA (str. 380-384)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 112kb
NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA U POSEBNOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOJ USTANOVI (str. 385-399)

Marija Blažević
Stručni rad

hrvatski pdf 198kb
ČITANJE SREDNJOŠKOLACA U DIGITALNOM DOBU (str. 400-405)

Katja Kržičnik Žekš
Stručni rad

hrvatski pdf 148kb
GLAGOMATIKA KAO E-SPORT U NASTAVI (str. 406-411)

Silvija Šafran
Stručni rad

hrvatski pdf 497kb
Mogućnosti komunikacije nagluhih i gluhih osoba (str. 412-423)

Sonja Iža, Ivana Šarić Nađ, Eva Sremac
Stručni rad

hrvatski pdf 250kb
Akustika prostora (str. 424-431)

Sonja Iža
Stručni rad

hrvatski pdf 230kb
Gubitak sluha u populaciji glazbenika (str. 432-439)

Sonja Iža
Stručni rad

hrvatski pdf 190kb
OSIGURAVANJE PRILAGODBI ZA UČENIKE S DISLEKSIJOM (str. 440-447)

Jasna Senekovič
Stručni rad

hrvatski pdf 173kb

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