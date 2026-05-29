Svezak : Časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja , Vol. 28 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 29.05.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Tanja Nađ
Uvodnik
Viktorija Slatina
Stručni rad
Vjeruška Štivić, Ivana Blažeković
Stručni rad
Sunčica Markanović
Stručni rad
Nikolina Sabolić
Stručni rad
Tanja Nađ
Stručni rad
Neda Adamović
Vijest
Slaven Pejić
Vijest
Una Bosanac
Vijest
Vinka Jelić Balta
Vijest
Kristina Markalaus
Vijest
Danijela Marić
Vijest
Bernarda Ferderber
Vijest
Ana Škvarić
Vijest
Ida Gašpar, Danijela Petrić
Vijest
Suzana Jarnjak Ivanović
Vijest
Ida Gašpar, Danijela Petrić, Anastazija Vedriš, Ljiljana Vugrinec
Vijest
Valentina Mikec, Danijela Petrić
Vijest
Ljiljana Vugrinec
Vijest
Martina Majdak, Maja Petračija
Vijest
Matea Žilić
Vijest
Silvija Perić
Vijest
Sanja Pajnić
Vijest
Ivana Molnar, Sonja Markotić Blažević
Vijest
Robert Fritz
Vijest
Tatjana Kovač
Vijest
Mirjana Kotromanović
Vijest
Silvija Perić
Vijest
Nataša Švaco
Vijest
Alica Bačeković Pavelić
Vijest
Tatjana Kreštan
Vijest
Dušanka Vergić
Vijest
Adrijana Hatadi
Vijest
Biljana Barišić Mudri
Vijest
Andrea Petrić
Vijest
Vivijana Krmpotić
Vijest
Melita Schmitz
Vijest
Stojanka Lesički
Vijest
Andrea Katanović Babić
Vijest
Petra Štefec
Vijest
Nikolina Sabolić
Vijest
Maja Baksa, Maja Augustinčić Arsenović
Vijest
Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Vijest
Rajna Gatalica
Vijest
Tanja Nađ, Maja Višek Jambrek
Vijest
Marta Sabolić
Ostalo
Tanja Kolar Janković
Vijest
Neda Adamović, Ida Gašpar
Vijest
Neda Adamović
Vijest
Robert Fritz
Vijest
Tihana Lončarić Šubaša
Vijest
Silvija Perić
Vijest
Neda Adamović
Vijest
Branka Mikačević
Vijest
Martina Majdak
Vijest
Mira Barberić
Vijest
Adrijana Hatadi
Vijest
Josip Strija
Vijest
Maja Krulić Gačan, Suzana Jarnjak Ivanović, Žarko Pintarec
Vijest
Robert Fritz
Vijest
Valentina Mikec
Vijest
Andrea Katanović Babić
Vijest
Sanja Pajnić
Vijest
Tanja Nađ
Vijest
Tatjana Petrec
Vijest
Bernarda Bošnjak, Marija Vugrinec
Vijest
Bernarda Ferderber
Vijest
Mira Barberić, Marjana Janeš-Žulj, Vjeruška Štivić, Ljiljana Vugrinec
Vijest
Tihana Lončarić Šubaša
Vijest
Tihana Lončarić Šubaša
Vijest
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