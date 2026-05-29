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Svezak : Časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja , Vol. 28 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 29.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednice (str. 3-3)

Tanja Nađ
Uvodnik

hrvatski pdf 417kb
REORGANIZACIJA DJEČJEG STRUČNOG FONDA U KONTEKSTU SUVREMENE ULOGE KNJIŽNIČARA (str. 6-12)

hrvatski pdf 672kb
Reorganisation of Children’s Non-Fiction Collection and the Contemporary Role of the Librarian (str. 6-12)

Viktorija Slatina
Stručni rad

KOMPETENCIJE KNJIŽNIČARA I SURADNJA S BAŠTINSKIM USTANOVAMA (str. 13-20)

hrvatski pdf 470kb
Librarian Competencies and Collaboration with Cultural Heritage Institutions (str. 13-20)

Vjeruška Štivić, Ivana Blažeković
Stručni rad

POSLOVI KNJIŽNIČARA U SUVREMENIM SPECIJALNIM KNJIŽNICAMA (str. 21-26)

hrvatski pdf 614kb
Professional Duties and Responsibilities of Librarians in Contemporary Special Libraries (str. 21-26)

Sunčica Markanović
Stručni rad

OD KNJIŽNIČNE TRADICIJE DO DIGITALNIH KOMPETENCIJA: SUVREMENA ULOGA ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA (str. 27-32)

hrvatski pdf 511kb
From Traditional Library Practices to Digital Competencies: The Contemporary Role of the School Librarian (str. 27-32)

Nikolina Sabolić
Stručni rad

PROFESIONALNI IDENTITET ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA U KONTEKSTU KULTURNE BAŠTINE I KREATIVNIH INDUSTRIJA (str. 33-39)

hrvatski pdf 707kb
Professional Identity of the School Librarian Within the Context of Cultural Heritage and Creative Industry (str. 33-39)

Tanja Nađ
Stručni rad

ČITANJE JE I DALJE U MODI ODRŽAN 21. SUSRET NAJČITATELJA NARODNIH KNJIŽNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE (str. 40-40)

Neda Adamović
Vijest

hrvatski pdf 541kb
SOS KNJIŽNIČAR – EDUKACIJSKE RADIONICE KORIŠTENJA MOBILNIH UREĐAJA (str. 41-41)

Slaven Pejić
Vijest

hrvatski pdf 554kb
RAD DJEČJEG ODJELA I SURADNJA S INSTITUCIJAMA U 2025. GODINI (str. 42-43)

Una Bosanac
Vijest

hrvatski pdf 660kb
PROGRAM ,,SUSRET S AUTOROM'' GRADSKE KNJIŽNICE SLAVKA KOLARA ČAZMA (str. 44-44)

Vinka Jelić Balta
Vijest

hrvatski pdf 649kb
,,LEVEL UP'' U KNJIŽNICI: KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU (str. 45-46)

Kristina Markalaus
Vijest

hrvatski pdf 652kb
ZVUČNE KNJIGE – NOVA DIMENZIJA ČITANJA U PUČKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI DARUVAR (str. 47-47)

Danijela Marić
Vijest

hrvatski pdf 384kb
DRUŠTVENA I KULTURNA DIMENZIJA DJELOVANJA GRADSKE KNJIŽNICE ĐURĐEVAC U 2025. GODINI: PROGRAMI, PARTNERSTVA I UTJECAJ NA LOKALNU ZAJEDNICU (str. 48-49)

Bernarda Ferderber
Vijest

hrvatski pdf 630kb
,,SUPERJUNAKINJE'' – EMPATIJOM I EDUKACIJOM KROZ (PERI)MENOPAUZU (str. 50-50)

Ana Škvarić
Vijest

hrvatski pdf 378kb
PROSLAVILI SMO JUBILARNU 10. OLIMPIJADU ČITANJA (str. 51-51)

Ida Gašpar, Danijela Petrić
Vijest

hrvatski pdf 723kb
POSUDBA GRAMOFONSKIH PLOČA U KNJIŽNICI I ČITAONICI „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA (str. 52-52)

Suzana Jarnjak Ivanović
Vijest

hrvatski pdf 527kb
PROGRAMI I RADIONICE U KNJIŽNICI I ČITAONICI „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA (str. 53-54)

Ida Gašpar, Danijela Petrić, Anastazija Vedriš, Ljiljana Vugrinec
Vijest

hrvatski pdf 899kb
ČITATELJSKI IZAZOV 15 PO 15 U KOPRIVNIČKOJ KNJIŽNICI: ZAJEDNIČKO ČITANJE KAO TEMELJ ZA STVARANJE TRAJNIH ČITATELJSKIH NAVIKA (str. 55-56)

Valentina Mikec, Danijela Petrić
Vijest

hrvatski pdf 803kb
TRIDESET GODINA ŽUPANIJSKE MATIČNE RAZVOJNE SLUŽBE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI (str. 57-58)

Ljiljana Vugrinec
Vijest

hrvatski pdf 697kb
IZABRANI TRENUCI IZ KNJIŽNIČNOG SVIJETA GRADSKE KNJIŽNICE „FRANJO MARKOVIĆ” KRIŽEVCI (str. 59-60)

Martina Majdak, Maja Petračija
Vijest

hrvatski pdf 725kb
PRIČE BEZ RIJEČI: INOVATIVNE METODE PRIPOVIJEDANJA (str. 61-61)

Matea Žilić
Vijest

hrvatski pdf 440kb
Čitamo se zajedno: dobrobiti čitateljskog kluba ,,Nije bilo slučajno'' (str. 62-62)

Silvija Perić
Vijest

hrvatski pdf 268kb
NOVI NAZIV SLATINSKE KNJIŽNICE (str. 62-62)

Sanja Pajnić
Vijest

hrvatski pdf 276kb
,,PETAR PANOVA DRUŽINA'': ČITATELJSKI KLUB ZA NAJMLAĐE (str. 63-63)

Ivana Molnar, Sonja Markotić Blažević
Vijest

hrvatski pdf 850kb
,,STRIP SUSRETI VIROVITICA ’25'' - NOVI ZAMAH LOKALNOJ STRIP KULTURI (str. 64-65)

Robert Fritz
Vijest

hrvatski pdf 561kb
OTVOREN KNJIŽNIČNI STACIONAR U UČENIČKOM DOMU VIROVITICA (str. 66-66)

Tatjana Kovač
Vijest

hrvatski pdf 739kb
OD EDUKACIJE DO DEBATE: RAZVOJ TOLERANCIJE I KRITIČKOG MIŠLJENJA MEĐU MLADIMA (str. 67-68)

Mirjana Kotromanović
Vijest

hrvatski pdf 473kb
12. ROĐENDAN NACIONALNE KAMPANJE ,,ČITAJ MI'' PROSLAVLJEN U VIROVITICI (str. 69-69)

Silvija Perić
Vijest

hrvatski pdf 403kb
MIMIKRIJA U KNJIŽNICI (str. 70-71)

Nataša Švaco
Vijest

hrvatski pdf 611kb
AMBASADORICA MJESECA HRVATSKE KNJIGE 2025. POSJETILA EKONOMSKU I BIROTEHNIČKU ŠKOLU BJELOVAR (str. 71-72)

Alica Bačeković Pavelić
Vijest

hrvatski pdf 612kb
KAKO SMANJITI TEKSTILNI OTPAD? ISTRAŽIVANJE U KOMERCIJALNOJ I TRGOVAČKOJ ŠKOLI BJELOVAR (str. 73-73)

Tatjana Kreštan
Vijest

hrvatski pdf 443kb
KLUB LJUBITELJA KNJIGE ,,KLJUK'' (str. 74-74)

Dušanka Vergić
Vijest

hrvatski pdf 653kb
KREATIVNOST I KRITIČKO MIŠLJENJE U PRAKSI ŠKOLSKE KNJIŽNICE (str. 75-75)

Adrijana Hatadi
Vijest

hrvatski pdf 594kb
ŠKOLSKA KNJIŽNICA - TREĆI PROSTOR GIMNAZIJE BJELOVAR (str. 76-77)

Biljana Barišić Mudri
Vijest

hrvatski pdf 746kb
MISTIKA ŽIVOTA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI (str. 78-78)

Andrea Petrić
Vijest

hrvatski pdf 613kb
PRIGODNA ČITANJA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI (str. 79-79)

Vivijana Krmpotić
Vijest

hrvatski pdf 488kb
PROJEKT ,,IZA SVAKE SJAJNE OSOBE STOJI MAČKA'' (str. 80-80)

Melita Schmitz
Vijest

hrvatski pdf 455kb
PROJEKTI KAO POTPORA U IZGRADNJI KNJIŽNIČNOG FONDA (str. 81-81)

Stojanka Lesički
Vijest

hrvatski pdf 486kb
ŠUMSKA PEDAGOGIJA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI (str. 82-83)

Andrea Katanović Babić
Vijest

hrvatski pdf 848kb
TANGRAM PRIČA (str. 84-85)

Petra Štefec
Vijest

hrvatski pdf 651kb
STRANICE MOJIH OSJEĆAJA: ČITANJEM UPOZNAJEM SEBE (str. 85-86)

Nikolina Sabolić
Vijest

hrvatski pdf 420kb
SURADNJA KNJIŽNICA STRUKOVNIH ŠKOLA U KRIŽEVCIMA (str. 87-87)

Maja Baksa, Maja Augustinčić Arsenović
Vijest

hrvatski pdf 683kb
SURADNJA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA U DIGITALNOM OKRUŽENJU: PRIMJERI DOBRE PRAKSE (str. 88-89)

Tanja Kolar Janković, Josip Strija
Vijest

hrvatski pdf 702kb
,,ČITAJ, STVARAJ, DOŽIVI'': PROJEKT POTICANJA ČITANJA U II. OSNOVNOJ ŠKOLI BJELOVAR (str. 90-91)

Rajna Gatalica
Vijest

hrvatski pdf 607kb
UČIMO UČITI, UČIMO KOMUNICIRATI (str. 91-93)

Tanja Nađ, Maja Višek Jambrek
Vijest

hrvatski pdf 585kb
OBILJEŽAVANJE NACIONALNIH MANIFESTACIJA U KNJIŽNICI MUZEJA GRADA KOPRIVNICE (str. 94-95)

Marta Sabolić
Ostalo

hrvatski pdf 612kb
V. DANI MEDIJSKE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI HMŠK-A (str. 96-96)

Tanja Kolar Janković
Vijest

hrvatski pdf 387kb
NEXT LIBRARY FESTIVAL (str. 97-98)

Neda Adamović, Ida Gašpar
Vijest

hrvatski pdf 939kb
TEČAJ ČITATELJSKI KLUBOVI OKUPIO KNJIŽNIČARE ŠKOLSKIH I NARODNIH KNJIŽNICA (str. 98-98)

Neda Adamović
Vijest

hrvatski pdf 496kb
POKRETNE KNJIŽNICE BUDUĆNOSTI: 17. HRVATSKA KONFERENCIJA O POKRETNIM KNJIŽNICAMA I 11. FESTIVAL BIBLIOBUSA (str. 99-100)

Robert Fritz
Vijest

hrvatski pdf 630kb
PUBMET2025 KONFERENCIJA I LJETNA ŠKOLA O ZNANSTVENOJ KOMUNIKACIJI (str. 101-101)

Tihana Lončarić Šubaša
Vijest

hrvatski pdf 434kb
89. IFLA WLIC KONGRES U ASTANI, KAZAHSTAN (str. 102-102)

Silvija Perić
Vijest

hrvatski pdf 637kb
15. SAVJETOVANJE ZA NARODNE KNJIŽNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ: NARODNE KNJIŽNICE U DIGITALNOM SVIJETU (str. 103-104)

Neda Adamović
Vijest

hrvatski pdf 527kb
STRUČNI SKUP RASTIMO ZAJEDNO: ULOGA DJEČJE KNJIŽNICE U MULTIKULTURALNOJ ZAJEDNICI (str. 104-104)

Branka Mikačević
Vijest

hrvatski pdf 360kb
25. OKRUGLI STOL O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: ČETVRT STOLJEĆA KOMISIJE ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA I SLOBODU IZRAŽAVANJA (str. 105-106)

Martina Majdak
Vijest

hrvatski pdf 490kb
PREGLED RADA ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE (str. 106-106)

Mira Barberić
Vijest

hrvatski pdf 268kb
PREGLED RADA ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE (str. 107-108)

Adrijana Hatadi
Vijest

hrvatski pdf 769kb
PREGLED RADA ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE (str. 109-109)

Josip Strija
Vijest

hrvatski pdf 425kb
ERASMUS+ / KNJIŽNIČARI IZ KNJIŽNICE I ČITAONICE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA RAZMJENJIVALI ISKUSTVA S KOLEGAMA IZ KNJIŽNICA GRADA HAGA U NIZOZEMSKOJ (str. 110-111)

Maja Krulić Gačan, Suzana Jarnjak Ivanović, Žarko Pintarec
Vijest

hrvatski pdf 721kb
ERASMUS+ PROGRAM KAO RAZVOJNI KATALIZATOR SUVREMENE KNJIŽNICE: STRATEŠKI ISKORACI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE VIROVITICA (str. 112-113)

Robert Fritz
Vijest

hrvatski pdf 501kb
ERASMUS+ JOB SHADOWING U GRADSKOJ KNJIŽNICI I BIBLIOBUSIMA U GÖTEBORGU (str. 114-115)

Valentina Mikec
Vijest

hrvatski pdf 682kb
ERASMUS ISKUSTVO: UČENJE, ČITANJE I DOBROBIT U PRIRODNOM I ŠKOLSKOM OKRUŽENJU (str. 115-116)

Andrea Katanović Babić
Vijest

hrvatski pdf 900kb
PROGRAM ERASMUS+ U SLATINSKOJ KNJIŽNICI (str. 117-118)

Sanja Pajnić
Vijest

hrvatski pdf 751kb
ERASMUS + OBRAZOVANJE NA OTVORENOM (str. 118-120)

Tanja Nađ
Vijest

hrvatski pdf 821kb
O RADU DRUŠTVA U PROTEKLOM RAZDOBLJU (str. 121-122)

Tatjana Petrec
Vijest

hrvatski pdf 573kb
BIBLIOKON 2025. (str. 123-124)

Bernarda Bošnjak, Marija Vugrinec
Vijest

hrvatski pdf 650kb
44. SKUPŠTINA DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA (str. 125-125)

Bernarda Ferderber
Vijest

hrvatski pdf 415kb
NAJKNJIŽNIČARKE DRUŠTVA 2025. GODINE (str. 126-128)

Mira Barberić, Marjana Janeš-Žulj, Vjeruška Štivić, Ljiljana Vugrinec
Vijest

hrvatski pdf 462kb
NAPREDOVANJA U STRUCI (str. 129-129)

Tihana Lončarić Šubaša
Vijest

hrvatski pdf 188kb
NAGRADE I PRIZNANJA (str. 129-129)

Tihana Lončarić Šubaša
Vijest

hrvatski pdf 249kb

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