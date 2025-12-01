 Skoči na glavni sadržaj

Varaždinski učitelj : digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje , Vol. 8 No. 19, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 01.12.2025.

Sadržaj

PRIMJERI DOBRE PRAKSE U OSNOVNOJ ŠKOLI KUNGOTA – ODRŽIVA PREHRANA (str. 6-10)

Maša Puc Mačukat
Stručni rad

hrvatski pdf 499kb
INTERNACIONALNA OLIMPIJADA O KATASTROFAMA – BUDUĆNOST OTPORNOSTI KROZ OBRAZOVANJE (str. 11-16)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 807kb
NOĆ U ŠKOLI (str. 17-24)

Tjaša Končan
Stručni rad

hrvatski pdf 1235kb
FESTIVAL ZNANOSTI KAO PROSTOR SUSRETA I INSPIRACIJE (str. 25-30)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 367kb
SIGURNOST DJECE U ONLINE IGRAMA (str. 31-37)

mr.sc. Tamara Ređep, Jasminka Belščak, dr.sc. Tea Pavičić Zajec
Stručni rad

hrvatski pdf 440kb
OBRAZOVANJE U ERI DIGITALIZACIJE (str. 40-44)

Jadranka Dorešić, Aleksandra Hohnjec
Stručni rad

hrvatski pdf 693kb
FESTIVAL IDEJA I BUDUĆNOSTI I³G (str. 45-49)

Aleksandra Hohnjec, mr. sc. Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 351kb
MEMENTO MONETA POVEZUJE DVIJE SREDNJE ŠKOLE KROZ OBRAZOVANJE, MEDIJE I KULTURU (str. 50-55)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 483kb
PBZ SAVE INICIJATIVA – POTICAJ ZA STVARANJE BOLJE I ZELENIJE BUDUĆNOSTI (str. 56-60)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 215kb
KREATIVNOST MLADIH U SLUŽBI OČUVANJA OKOLIŠA (str. 61-65)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 211kb
IZ EKONOMIJE U POEZIJU TRAGOM EMOCIJE I VREMENA (str. 66-71)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 471kb
ZNAČAJ MEĐUNARODNIH KONFERENCIJA NA KOMPETENCIJE NASTAVNIKA I OBLIKOVANJE PRAKSE (str. 72-77)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 432kb
PUT INKLUZIJE PREMA USPJEHU U SREDNJOJ ŠKOLI (str. 78-82)

Jadranka Dorešić, Aleksandra Hohnjec
Stručni rad

hrvatski pdf 590kb
Strukturirani Erasmus+ tečaj u Barceloni - Umjetna inteligencija kao suputnik (str. 83-89)

Anita Novak, ¸Ivana Vadlja
Vijest

hrvatski pdf 482kb
INKLUZIVNI PRISTUP ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (str. 90-97)

Martin Hadelan, Filip Adaković
Stručni rad

hrvatski pdf 777kb
Starenje u očima mladih: Književnost, obrazovanje i oblikovanje stavova (str. 98-116)

Sonja Šare, Izabela Grancarić
Stručni rad

hrvatski pdf 700kb
ŠKOLSKI PROJEKT „ČITANJE MLADIH HRVATSKIH PISACA“ (str. 117-125)

Alen Orlić
Stručni rad

hrvatski pdf 575kb
EMOCIJE I EMOCIONALNI RAZVOJ OD DJETINJSTVA DO ODRASLE DOBI (str. 126-131)

Mojca Bohinec
Stručni rad

hrvatski pdf 298kb
DRUGA GODINA PROVOĐENJA ŠKOLSKOGA PROJEKTA „ČITANJE SUVREMENIH HRVATSKIH KNJIŽEVNICA“ (str. 132-140)

Alen Orlić
Stručni rad

hrvatski pdf 410kb
OD SLUŠANJA DO SAMOSTALNOG ČITANJA: METODIČKI MODEL OBRADE PRIČE POŠTAR ZEKO BRZONOGI (str. 140-145)

mr. Bogdanka Conjar
Stručni rad

hrvatski pdf 1256kb
Pas pomagač kao most samostalnosti slijepih: od institucionalnih početaka do suvremenih tehnologija (str. 146-151)

Sonja Iža
Stručni rad

hrvatski pdf 229kb
OBOGAĆIVANJE NASTAVE I POUČNO RASTEREĆENJE (str. 152-158)

Vanja Lebar Varga
Stručni rad

hrvatski pdf 304kb
ULOGA POLUDNEVNIH BORAVAKA KOD DJECE U RIZIKU I S PROBLEMIMA U PONAŠANJU (str. 159-164)

Sonja Iža, Tomislav Ramljak
Stručni rad

hrvatski pdf 290kb
MEKE VJEŠTINE U MODULARNOJ NASTAVI STRUKOVNIH ŠKOLA (str. 165-172)

Srebrenka Pongrac, izv. prof. dr. sc. Matija Varga
Stručni rad

hrvatski pdf 664kb
RAVNATELJ KAO PEDAGOŠKI LIDER: IZMEĐU ADMINISTRACIJE I VIZIJE ŠKOLE BUDUĆNOSTI (str. 173-180)

Antonija Bukša
Stručni rad

hrvatski pdf 608kb
Unutarnja evaluacija eTwinning projekata (str. 181-188)

Iva Naranđa
Stručni rad

hrvatski pdf 392kb
Popularizacija izrade digitalnih obrazovnih materijala upotrebom aplikacije NotebookLM (str. 189-197)

Martina Jembrih, Zoran Hercigonja
Stručni rad

hrvatski pdf 965kb
DJECA ZA DJECU: HUMANITARNA PRODAJA ZA MARIJINE OBROKE (str. 198-206)

Dijana Penava, Ivana Kozić
Stručni rad

hrvatski pdf 1379kb
Jezični razvoj djeteta u kontekstu medijskog okruženja (str. 207-212)

Sonja Iža, Tomislav Ramljak
Stručni rad

hrvatski pdf 304kb
Obrazovanje kod kuće: Istraživanja, međunarodni okvir i hrvatski kontekst (str. 213-221)

Tatjana Šijaković Katarinček, Gabriela Golubić
Stručni rad

hrvatski pdf 325kb
INFORMACIJSKI SUSTAV POVIJESNE BAŠTINE S OSVRTOM NA KOVAČNICU I ZVUK ČEKIĆA KOJI JE OBLIKOVAO KRAJ „MED DVEMA VODAMA“ (str. 222-230)

Izv. prof. dr. sc. Matija Varga, Dr. sc. Dražen Ružić, Filip Sabolović
Stručni rad

hrvatski pdf 342kb
ULOGA UČITELJA U BOLNIČKOJ ŠKOLI (str. 231-239)

Jasna Colnerič
Stručni rad

hrvatski pdf 256kb
Pružanje podrške učenicima tijekom sati dodatne stručne pomoći uz primjenu elemenata formativnog praćenja (str. 240-248)

Jasna Senekovič
Stručni rad

hrvatski pdf 345kb
RAZIGRANO I ZANIMLJIVO ZA UČENIKE OD 1.DO 3. RAZREDA (str. 248-253)

Klavdija Burazer
Stručni rad

hrvatski pdf 802kb
PRSTI STVARAJU OD 1.DO 3. RAZREDA (str. 254-259)

Klavdija Burazer
Stručni rad

hrvatski pdf 604kb
Planiranje u nastavi Povijesti pomoću računalne prezentacije (str. 260-269)

Valentina Milohanić
Stručni rad

hrvatski pdf 509kb
Razvijanje građanske odgovornosti učenika kroz digitalno građanstvo (str. 271-275)

Jasenka Marmilić
Stručni rad

hrvatski pdf 397kb
TJELESNE AKTIVNOSTI NAMIJENJENE DJECI S DISPRAKSIJOM (str. 276-281)

Doris Vouri
Stručni rad

hrvatski pdf 240kb
EKONOMIJA POZORNOSTI U SUVREMENOM OBRAZOVANJU (str. 282-288)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 244kb
Put ka sreći – radionica o emocionalnoj pismenosti (str. 289-296)

Snježana Sedlar, Barbara Dukarić
Stručni rad

hrvatski pdf 299kb
150. OBLJETNICA OSNUTKA I 60. OBLJETNICA PRESTANKA RADA UČITELJSKE ŠKOLE U KARLOVCU (str. 297-306)

Ivana Bartolac
Stručni rad

hrvatski pdf 257kb
260. OBLJETNICA DOLASKA PIJARISTA U KARLOVAC I NJIHOVA ULOGA U RAZVOJU KARLOVAČKOG ŠKOLSTVA (str. 307-314)

Ivana Bartolac
Stručni rad

hrvatski pdf 242kb
Knjige su i dalje važne (str. 315-320)

Valentina Posavec Kovač
Stručni rad

hrvatski pdf 416kb
Kako izgraditi emocionalno sigurno i poticajno odgojno-obrazovno okruženje u učionici (str. 321-327)

Marija Baškarad
Stručni rad

hrvatski pdf 504kb
SENZORNA INTEGRACIJA KOD PREDŠKOLSKE DJECE: PREPOZNAVANJE POTEŠKOĆA I PODRŠKA U VRTIĆU (str. 328-338)

Tina Tanacek
Stručni rad

hrvatski pdf 1054kb
VAŽNOST MORALNOG ODGOJA DJECE (str. 339-345)

Marina Garić
Stručni rad

hrvatski pdf 443kb
KADA PONAŠANJE NIJE UVIJEK ADHD (str. 346-352)

Marina Garić
Stručni rad

hrvatski pdf 521kb
POREMEĆAJI PONAŠANJA KOD DJECE (str. 353-357)

Marina Garić
Stručni rad

hrvatski pdf 411kb
Nastavnici u poduzeća – praksa za nastavnike (str. 358-363)

Jasminka Prstec
Stručni rad

hrvatski pdf 417kb

