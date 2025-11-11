Informatica museologica , No. 56, 2025.
- Datum izdavanja: 11.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Tiziana Zugaro
Stručni rad
Michal Novotný
Stručni rad
Barbara Rezar Grilc
Stručni rad
Ivona Marić
Stručni rad
Ksenija Katalinić
Stručni rad
Andreja Smetko
Stručni rad
Ivana Domanović
Stručni rad
Katarina Ivanišin Kardum
Stručni rad
Branimir Prgomet
Stručni rad
Ljubomir Radić, Petra Radić
Stručni rad
Goran Rajič
Stručni rad
Kosjenka Laszlo Klemar
Stručni rad
Draženka Jalšić Ernečić
Stručni rad
Matevž Šlabnik
Stručni rad
Damir Fofić
Stručni rad
Sanja Ivančić
Stručni rad
Jesenka Ricl
Stručni rad
Olja Višković, Deni Vlačić
Stručni rad
Katarina Matkerić
Stručni rad
Branka Marijanović, Melita Turković
Stručni rad
Marijana Dlačić
Stručni rad
Tea Perinčić
Stručni rad
Tea Kantoci
Stručni rad
Slaven Perović
Stručni rad
Marina Šutalo
Stručni rad
Jasmina Fučkan
Stručni rad
Vilena Vrbanić
Stručni rad
Jasmina Fučkan
Stručni rad
Petra Husain Pustaj
Stručni rad
Brigita Miloš, Ksenija Orelj
Stručni rad
Martina Munivrana
Stručni rad
Irena Bekić, Ivana Meštrov
Stručni rad
Ivana Golob Mihić, Ksenija Orelj
Stručni rad
Gordana Viljetić
Stručni rad
Zrinka Marković
Stručni rad
Rahela Jurković
Stručni rad
Iva Katarina Vukičević
Stručni rad
Rada Dragojević Čosović
Stručni rad
Tomislav Čanković
Stručni rad
Goranka Horjan
Stručni rad
Mirela Bilić, Kate Šikić Čubrić
Stručni rad
Irma Besednik
Stručni rad
Rutva Primorac
Stručni rad
Marija Uzelac
Stručni rad
Valerija Jurjević
Stručni rad
Tea Rihtar Jurić
Stručni rad
Lada Dražin Trbuljak
Stručni rad
Lada Dražin Trbuljak
Stručni rad
Goran Martinović, Branimir Prgomet
Stručni rad
Anđelko Kovačević
Stručni rad
Valentina Ljubić Tobisch, Renata Veličan
Stručni rad
Posjeta: 0 *