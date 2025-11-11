 Skoči na glavni sadržaj

Informatica museologica , No. 56, 2025.

  • Datum izdavanja: 11.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Fokusiranje na ljude i tehnologiju (str. 7-10)

Tiziana Zugaro
Stručni rad

hrvatski pdf 701kb
Perspektive baštine čeških želježnica na primjeru zbirke željezničkih pružnih vozila Nacionalnog tehničkog muzeja (str. 11-15)

Michal Novotný
Stručni rad

hrvatski pdf 930kb
Tehnički muzej Slovenije: između baštine i vizije (str. 16-22)

Barbara Rezar Grilc
Stručni rad

hrvatski pdf 1567kb
Tehnički muzeji i tehnička baština u hrvatskim muzejima (str. 22-43)

Ivona Marić
Stručni rad

hrvatski pdf 1132kb
Tehničke zbirke muzeja Slavonije - značenje i doprinos očuvanju tehničke i industrijske baštine (str. 44-46)

Ksenija Katalinić
Stručni rad

hrvatski pdf 412kb
Predmeti tehničke i industrijske baštine u zbirci predmeta iz svakodnevnog života Hrvatskog povijesnog muzeja (str. 47-52)

Andreja Smetko
Stručni rad

hrvatski pdf 983kb
Zaboravljeni aparati, sačuvana sjećanja - tehnička građa Gradskog muzeja Požega (str. 53-55)

Ivana Domanović
Stručni rad

hrvatski pdf 435kb
Predmeti prošlosti za održiviju budućnost (str. 56-60)

Katarina Ivanišin Kardum
Stručni rad

hrvatski pdf 1001kb
Revitalizacija postava odjela Transformacije energije u Tehničkome muzeju Nikola Tesla u Zagrebu (str. 61-65)

Branimir Prgomet
Stručni rad

hrvatski pdf 855kb
Zbirka torpednog oružja i opreme Hrvatskog pomorskog muzeja Split: povijest, vrijednost i percepcija posjetitelja (str. 66-70)

Ljubomir Radić, Petra Radić
Stručni rad

hrvatski pdf 609kb
O tehničkoj baštini kroz prizmu djelovanja tvornice telekomunikacijskih uređaja "Nikola Tesla" (str. 71-75)

Goran Rajič
Stručni rad

hrvatski pdf 1040kb
Hrvatska tekstilna industrijska baština socijalizma (str. 76-80)

Kosjenka Laszlo Klemar
Stručni rad

hrvatski pdf 964kb
Industrijska zona Danica u Koprivnici: urbanizam, industrijska arhitektura i vizualni identitet (str. 81-89)

Draženka Jalšić Ernečić
Stručni rad

hrvatski pdf 1205kb
Tomos u Tehničkom muzeju Slovenije - od industrijskog proizvoda do tehničke baštine (str. 90-95)

Matevž Šlabnik
Stručni rad

hrvatski pdf 1108kb
Tvornica Sljeme: od industrijskog ponosa do muzejskog sjećanja (str. 96-102)

Damir Fofić
Stručni rad

hrvatski pdf 1311kb
O lozi, grožđu, vinu i "Dalmacijavinu" 2019. godine (str. 103-108)

Sanja Ivančić
Stručni rad

hrvatski pdf 873kb
Muzej Slavonije - višedimenzionalni pristupi interpretaciji industrijske baštine (str. 109-114)

Jesenka Ricl
Stručni rad

hrvatski pdf 743kb
Labinska rudarska baština u Narodnome muzeju Labin (str. 115-118)

Olja Višković, Deni Vlačić
Stručni rad

hrvatski pdf 639kb
Očuvanje i promocija vatrogasne baštine u Ivanić-gradu (str. 119-122)

Katarina Matkerić
Stručni rad

hrvatski pdf 656kb
Baštinski potencijal akademskih knjižnica: praksa očuvanja i korištenja tehničke baštine na primjeru središnje knjižnice FER-a (str. 123-127)

Branka Marijanović, Melita Turković
Stručni rad

hrvatski pdf 733kb
Pomorska zbirka zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru - čuvar zadarske tehničke baštine (str. 128-131)

Marijana Dlačić
Stručni rad

hrvatski pdf 592kb
Prijenos znanja i umijeća tradicijske drvene male brodogradnje na Kvarneru (str. 132-134)

Tea Perinčić
Stručni rad

hrvatski pdf 372kb
Linotype, Brkan, prašina - o koncepciji izložba Linotype, stroj iza crne umjetnosti i o vrijednosti rada s likovnim umjetnicima izvan uobičajenih prostora u kojima se predstavljaju njihova djela (str. 135-138)

Julija Gracin
Stručni rad

hrvatski pdf 621kb
Muzealizacija mode: od odjeće do objekta (str. 139-142)

Tea Kantoci
Stručni rad

hrvatski pdf 379kb
Valentin Lefèvre : "Scipionova suzdržanost" - crtež ponuđen na dražbi u Heidelbergu (Arno Winterburg Auction) (str. 143-146)

Slaven Perović
Stručni rad

hrvatski pdf 1424kb
Izložba i katalog "Funkcija, estetika, strast - izbor iz zbirke namještaja Muzeja Slavonije" (str. 147-150)

Marina Šutalo
Stručni rad

hrvatski pdf 616kb
Kompleksnost muzejskih zbirki bjelokosti - razmtranja o načelima upravljanja zbirkom bjelokosti u Muzeju za umjetnost i obrt (str. 151-156)

Jasmina Fučkan
Stručni rad

hrvatski pdf 911kb
Gazbeni instrumenti iz fundusa Kulturno-povijesnog muzeja Dubrovačkih muzeja (str. 157-164)

Vilena Vrbanić
Stručni rad

hrvatski pdf 1134kb
Izložba "Histo/erija zaborava - prve žene zagrebačkih muzeja" (str. 165-169)

Jasmina Fučkan
Stručni rad

hrvatski pdf 570kb
"Između korzeta i dresa. Žene u sportu (1874. - 1939.)" (str. 170-173)

Petra Husain Pustaj
Stručni rad

hrvatski pdf 856kb
Iz zbirki Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka: "Soba užitaka" (str. 174-176)

Brigita Miloš, Ksenija Orelj
Stručni rad

hrvatski pdf 422kb
"Činiti svijet boljim mjestom" (str. 177-180)

Martina Munivrana
Stručni rad

hrvatski pdf 486kb
"Tko je Elsa Fluid, to se zna" - izložba u sekvencijama (str. 181-186)

Irena Bekić, Ivana Meštrov
Stručni rad

hrvatski pdf 962kb
"Posljednji cvijet?" - iz zbirki Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (str. 187-189)

Ivana Golob Mihić, Ksenija Orelj
Stručni rad

hrvatski pdf 450kb
"Prije mema bio je zidnjak" - izložba o tome kako nas (ne)mijenjaju društveni mediji (str. 190-193)

Gordana Viljetić
Stručni rad

hrvatski pdf 494kb
Kunstmuseum Basel - izložba o duhovima "opsjednutoj" umjetnosti (str. 194-197)

Zrinka Marković
Stručni rad

hrvatski pdf 766kb
Donacija zbirke "Slaven Perović" Državnom arhivu u Zadru (str. 198-202)

Rahela Jurković
Stručni rad

hrvatski pdf 1169kb
Digitalizarana kartografska baština iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja (str. 203-205)

Iva Katarina Vukičević
Stručni rad

hrvatski pdf 693kb
Digitalizacija filmske građe iz fundusa muzejskih zbirki Centra za kulturu Vela Luka (str. 206-208)

Rada Dragojević Čosović
Stručni rad

hrvatski pdf 344kb
Čitanje izložbe: implicitni čitatelji u muzeju (str. 209-211)

Tomislav Čanković
Stručni rad

hrvatski pdf 365kb
Reputacija muzeja kao upravljački alat (str. 212-214)

Goranka Horjan
Stručni rad

hrvatski pdf 301kb
2. konferencija o očuvanju i interpretaciji pomorske baštine Hrvatske (str. 215-217)

Mirela Bilić, Kate Šikić Čubrić
Stručni rad

hrvatski pdf 306kb
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía u Madridu: inkluzija kao profesionalna i muzejska praksa (str. 218-219)

Irma Besednik
Stručni rad

hrvatski pdf 372kb
Muzejska zona: povijest na putu - i na dlanu (str. 220-221)

Rutva Primorac
Stručni rad

hrvatski pdf 377kb
Deset godina participativne prakse u Otočcu: izložbeni ciklus "likovni umjetnici u muzeju" (str. 222-225)

Marija Uzelac
Stručni rad

hrvatski pdf 469kb
Izložba "Grad - teatar" u Domu Marina Držića (str. 226-229)

Valerija Jurjević
Stručni rad

hrvatski pdf 510kb
26. godišnji sastanak EGMUS-a održan u Pragu - statistika o digitalizaciji u muzejima i digitalnoj upotrebi muzejskih sadržaja (str. 230-233)

Tea Rihtar Jurić
Stručni rad

hrvatski pdf 551kb
MUVI - od bijenalne manifestacije do stalnog čuvara muzejske audio-vizualne baštine (str. 234-238)

Lada Dražin Trbuljak
Stručni rad

hrvatski pdf 954kb
www.mdc.hr i hvm.mdc.hr: ususret pametnom portalu hrvatske muzejske baštine (str. 239-243)

Lada Dražin Trbuljak
Stručni rad

hrvatski pdf 2766kb
Konzervatorsko-resturatorski radovi na alatnim strojevima tvornice "Prvomajska" - očuvanje industrijskog nasljeđa (str. 244-246)

Goran Martinović, Branimir Prgomet
Stručni rad

hrvatski pdf 423kb
Konzervatorsko-restauratorska dokumentacija - nova paradgima znanstvenosti struke? (str. 247-248)

Anđelko Kovačević
Stručni rad

hrvatski pdf 146kb
Obnova najstarije sačuvane parne lokomotive iz fundusa Hrvatskog željezničkog muzeja u Zagrebu (str. 249-252)

Valentina Ljubić Tobisch, Renata Veličan
Stručni rad

hrvatski pdf 455kb

Posjeta: 0 *