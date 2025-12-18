 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 13, supplement 2 , 1981.

  • Datum izdavanja: 02.12.1981.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Perturbation expansion in the symmetrized basis and the effective interaction in the cluster model (str. 15-15)

M. V. Mihailović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1645kb
Sensitivity of the direct–semidirect model calculations of the integrated neutron capture cross section on the exactness of the final state wave function (str. 16-16)

F. Cvelbar, R. Martinčič, A. Likar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 694kb
The superfluid particle-number projection rule (str. 17-17)

V. Paar, K. Allaart, P. Hofstra
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1946kb
Structure of the energy levels of ⁵³,⁵⁵,⁵⁷Mn from the (d, ³He) reaction on Fe isotopes at 80 MeV (str. 18-18)

N. G. Puttaswamy, W. Oelert, A. Djaloeis, C. Mayer-Böricke, P. Turek, K. Heyde, P. Van Isacker, P. W. M. Glaudemans, V. Lopac, V. Paar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2290kb
Spectroscopic factors for one-nucleon transfer reactions in the cluster-vibration model (str. 19-19)

V. Paar, V. Lopac
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4345kb
An energy – B(E2) generalized vibrational rule for one-phonon multiplets in odd-A nuclei (str. 20-20)

V. Paar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3764kb
The proton-phonon-neutron parabolic rule for odd-odd nuclei (str. 21-21)

V. Paar, S. Brant
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2600kb
Nuclear supersymmetry SU(3) ⊂ SU(3) ⊗ SU(2j+1) (str. 22-22)

V. Paar, S. Brant, H. Kraljević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2819kb
Rotations as coherent states of SU(6) quadrupole phonons in the SU(3) limit (str. 23-23)

L. F. Canto, V. Paar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3177kb
One parameter deviation from SU(3) limit of SU(6) quadrupole phonon Hamiltonian (str. 24-24)

H. Ajzaj, S. Brant, V. Paar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 888kb
SU(3) limit of SU(6) particle-quadrupole phonon coupling model and Coriolis coupled Nilsson states (str. 25-25)

S. Brant, V. Paar, G. Leander
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4727kb
Signature effect in the SU(6) particle-quadrupole phonon model (str. 26-26)

V. Paar, S. Brant
Sažetak sa skupa

engleski pdf 411kb
Dyson representation and SU(6) symmetry for odd system (str. 27-27)

V. Paar, S. Brant
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2402kb
Is it possible to test interacting boson approximation? (str. 28-28)

V. Paar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 807kb
Fragmentation of the ⁷Li + ³He system at E₃He = 42.9 MeV (str. 31-31)

B. Antolković, G. Paić, R. J. Peterson
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1509kb
Mechanism of reaction B¹⁰(t,p)B¹² at triton energies below Coulomb barrier (str. 32-32)

D. Cirić, B. Stepančić, R. Žakula
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1970kb
The ⁴⁰Ca (n, ³He) ³⁸Ar reaction at Eₙ = 14.6 MeV (str. 33-33)

D. Miljanić, M. Zadro, D. Rendić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1937kb
Nuclear reaction detailed-balance test and molecular beams (str. 34-34)

Đuro Miljanić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4556kb
Neutron pick-up (n,²n*) reaction (str. 35-35)

M. Zadro, Đ. Miljanić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2080kb
Photonuclear cross sections in ¹¹B (str. 36-36)

D. Brajnik, D. Jamnik, G. Kernel, M. Korun, U. Miklavžič, B. Pucelj, A. Stanovnik
Sažetak sa skupa

engleski pdf 760kb
Gamma-ray spectroscopy on ⁸⁷Sr and the energy – B(E2) rule (str. 37-37)

L. P. Ekström, G. D. Jones, F. Kearns, T. P. Morrison, P. J. Twin, R. Wadsworth, N. J. Ward, A. Nilsson, E. Wallander, V. Paar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3356kb
The structure of ¹⁰⁰Tc and ⁹⁶Nb from ¹⁰⁰Mo (p,nγ) ¹⁰⁰Tc and ⁹⁶Zr (p,nγ) ⁹⁶Nb reactions and the Parabolic rule (str. 38-38)

Z. Arvay, T. Fenyes, J. Gulyas, T. Kibedi, E. Koltay, A. Krasznahorkay, S. Laszlo, B. D. Kern, V. Paar, S. Brant, Z. Hloušek
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2466kb
The level scheme of ¹¹⁰Ag from the (n, γ) reaction (str. 39-39)

P. A. Sushkov, I. A. Kondurov, M. Bogdanović, T. Mitsunari, T. D. Mac Mahon, H. A. Baader, D. Breitig, R. Koch, H. Seyfarth, O. W. B. Schult, H. Börner, R. Brissot, G. Barreau, H. Faust, K. Schreckenbach
Sažetak sa skupa

engleski pdf 877kb
The level structure of ¹³⁴Cs (str. 40-40)

M. Bogdanović, R. Brissot, G. Barreau, K. Schreckenbach, S. Kerr, I. A. Kondurov, Yu. E. Loginov, V. V. Martynov, P. A. Sushkov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3858kb
Low-spin states in the isotones ¹³¹Te, ¹³⁵Ba and ¹³⁷Ce studied with the (n, γ) reaction (str. 42-42)

R. E. Chrien, B. K. S. Koene, L. Peker, R. A. Meyer, V. Paar, A. Velenik
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1945kb
Investigation of ¹⁷⁷Lu 150.392 keV isomeric state feeding (str. 43-43)

M. P. Stojanović, J. Simić, S. Koički
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4907kb
The inverse β-decay of ¹⁹⁷Au (str. 44-44)

W. D. Hamilton, I. V. Aničin, I. S. Bikit
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1290kb
The monoenergetic gamma-ray emission via elctronic intermediate states (str. 45-45)

D. Kekez, A. Ljubičić, B. A. Logan
Sažetak sa skupa

engleski pdf 720kb
Photodisintegration of ¹²C and ¹⁶O (str. 46-46)

J. Makjanić, M. Turk
Sažetak sa skupa

engleski pdf 620kb
The technique for distinguishing between resonant and non-resonant excitation of nuclei by gamma-rays (str. 47-47)

M. Krčmar, A. Ljubičić, K. Pisk, B. A. Logan
Sažetak sa skupa

engleski pdf 433kb
Anomaly in Coster–Kronig effect in connection with resonant Raman scattering of X-rays (str. 48-48)

A. Kocre, B. Ajlec, M. Hribar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2702kb
Extended object superalgebras (str. 51-51)

Dj. Šijački
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1618kb
GA(4,R) gauge theory quadratic Lagrangian (str. 52-52)

Dj. Šijački
Sažetak sa skupa

engleski pdf 970kb
Constituent models and the QCD mass splitting (str. 53-53)

Dj. Šijački
Sažetak sa skupa

engleski pdf 627kb
Gravitational singularity in Poincare gauge theory (str. 54-54)

M. Blagojević, D. S. Popović, Dj. Živanović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4692kb
Hamiltonian formulation of quadratic Poincaré gauge theory of gravity (str. 55-55)

Milutin Blagojević, Tihomir Nikolić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 973kb
On possibility of dynamical fermion mass generation in finite quantum electrodynamics (str. 56-56)

Branko Dragović, Branislav Sazdović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2758kb
Investigation of the Duffin–Kemmer propagator in scalar electrodynamics (str. 57-57)

Branko Dragović, Branislav Sazdović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2061kb
Some properties of axial electrodynamics (str. 58-58)

Branislav Sazdović, Branko Dragović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2569kb
Gauge symmetry and discrete-space dynamics (str. 59-59)

I. Dadić, K. Pisk
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5199kb
Radiative decays of the b-quark vector mesons (str. 62-62)

D. Danjanović, S. Fajfer, N. Ilić, Z. Stipčević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1001kb
An accurate elaboration of Glauber’s optical model for treatment of nucleus–nucleus collisions (str. 63-63)

D. Čačić, F. Rašuo, D. Krpić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2650kb
Relativistic corrections to the harmonic-oscillator quark model in weak nonleptonic meson decays (str. 64-64)

P. Colić, J. Trampetić, D. Tadić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1797kb
Hadron–nucleons interactions at high energies (str. 67-67)

Mira Jurić, Olga Adamović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 823kb
Distribution of multiplicities in proton–nucleus interactions at 67, 200, 300 and 400 GeV (str. 68-68)

Lajoš Rak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3758kb
Status of search for the Friedlander effect (str. 69-69)

S. Drndarević, Dj. Krmpotić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3893kb
An accurate elaboration of Glauber’s optical model for treatment of nucleus–nucleus collisions (str. 70-70)

D. Čačić, F. Rašuo, D. Krpić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2650kb
Nucleus–nucleus interactions at high energies (str. 71-71)

D. Krpić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1944kb
On the sensitivity of spin observables to the resonances in proton–proton system at 90° cm (str. 72-72)

A. Švarc, Ž. Bajzer, M. Furić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 737kb
Search for the cumulative effect in nucleus–nucleus interactions (str. 73-73)

G. P. Popović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1951kb
Identification of light fragments from ternary events produced in the interaction of 12.7 GeV α-particles with Au target (str. 74-74)

Ž. Todorović, R. Antanasijević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1079kb
Measurement of total alpha activities in thick samples by means of Si semiconductor detector (str. 79-79)

Đ. Dobrilović, M. Šmelcerović, D. Paligorić, M. Simović, T. Bojović, V. Drndarević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1083kb
Measurement of focal spot size of diagnostic X-ray tubes (str. 80-80)

Dinko Plenković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2371kb
Glycerin–water mixtures for use in ultrasound test objects (str. 81-81)

Dinko Plenković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 934kb
Effects of X-ray tube and detector on CT and digital radiography resolution (str. 82-82)

Dinko Plenković, David A. Chesler
Sažetak sa skupa

engleski pdf 906kb
Effective resonance energy Eᵣ – its role in RNAA and ENAA and some methods for experimental determination (str. 83-83)

S. Jovanović, F. De Corte, L. Moens, A. Simonits, J. Roste
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1995kb
Charged particles in neutron radiotherapy – charged particles spectra from the interaction of 14 MeV neutrons with air (str. 84-84)

K. Kadija, D. Rendić, B. Eman, I. Šlaus
Sažetak sa skupa

engleski pdf 743kb
Efficiency and perspectives of obtaining the stimulated effect in the optical range by means of nuclear radiation and the stimulated effects in the nuclear radiation field (str. 85-85)

Milesa Srećković, Fedor Boreli
Sažetak sa skupa

engleski pdf 712kb
Influence of cellulose nitrate track detectors characteristics on alpha particles registration (str. 86-86)

J. Krstić, R. Antanasijević, Ž. Todorović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2261kb
Calculation of the response function of a true coaxial Ge(Li) detector to an extended gamma-ray source (str. 87-87)

E. Coffou, V. Knapp, T. Petković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1971kb
Counting device with Si semiconductor detector for selective alpha activities measurements (str. 88-88)

M. Šmelcerović, M. Simović, V. Drndarević, Lj. Dobrilović, D. Bošković, D. Paligorić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 484kb
Low-noise charge sensitive preamplifiers for semiconductor detector radiation spectrometers (str. 89-89)

Vujo Drndarević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2705kb
Silicon photodiode as position sensitive and energy charged particles detector (str. 90-90)

Kasim Kovačević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 386kb
Physical processes in the ionization chamber (str. 91-91)

Radivoj Tasić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1917kb
p-Si detectors for alpha particles (str. 92-92)

M. Stojanović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2058kb
Determination of protein content in cereals and legumes by fast neutron activation analysis (str. 95-95)

I. Gašparić, Đ. Miljanić, D. Rendić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2402kb
Ge-Li spectrometry of low activities in the preoperational studies near the nuclear power plant Krško (str. 96-96)

D. Brajnik
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2072kb
Determination of trace elements in various matrices (str. 97-97)

J. Makjanić, I. Orlić, D. Rendić, V. Valković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 509kb
Determination of the uranium water solution concentration using cellulose nitrate detectors (str. 98-98)

R. Benderać, R. Antanasijević, Ž. Todorović, D. Miočinović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2955kb
Determination of the concentration of some elements in the effluent material of the electricity plant “N. Tesla”–Obrenovac (str. 99-99)

V. Djokić, S. Koički, R. Stepić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2342kb
Concentrations of U, Th and K in the river waters of Zletovska reka and Vardar (str. 100-100)

T. Anovski, S. Koički, R. Stepić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2380kb
Relative radon concentration using solid state nuclear track detectors (str. 101-101)

S. Backović, S. Dapčević, A. Mardjekić, R. Antanasijević, Ž. Todorović, D. Miočinović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2952kb
Application of PIXE method in occupational health research (str. 102-102)

M. Budnar, V. Cindro, V. Starc
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2542kb
The determination of the neutron flux distribution by Zr activation detectors (str. 103-103)

I. Bikit, L. Marinkov, R. Martinc, M. Vesković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3779kb
An application of Mössbauer spectroscopy on the investigation of some pharmacological preparations against anemia (str. 104-104)

J. Slivka, L. Marinkov, D. Cvetković, B. Pekić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 667kb
Multigroup constants (str. 107-107)

A. Trkov, M. Budnar, A. Perdan, P. Vertes
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2553kb
J. Stefan Institute nuclear data bank (str. 108-108)

M. Budnar, F. Cvelbar, A. Perdan, A. Trkov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2106kb
On the perspective of fusion – fission hybrids (str. 109-109)

V. Knapp
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2721kb
Some remarks on the introduction of fast breeder reactors (str. 110-110)

V. Knapp
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1926kb
Accelerator technology in the fuel cycle of a nuclear power facility (str. 111-111)

K. Subotić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1929kb
Present status of the accelerator project in Vinča (str. 115-115)

S. Koički
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2258kb
Vinis ion source: status report (str. 116-116)

S. Pešić, N. Nešković, D. Cirić, B. Perović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2096kb
Magnetic structure of Vinis ion source (str. 117-117)

N. Nešković, S. Pešić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5312kb
Ion confinement in ECR ion sources (str. 118-118)

S. Pešić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2099kb
Transport of the beam from Vinis ion source (str. 119-119)

D. Cirić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2393kb
Design of an achromatic bending system (str. 120-120)

D. Cirić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2338kb
Accelerator performance as criterion for the selection of the accelerator installation in Vinča (str. 121-121)

K. Subotić, M. Manasijević, Lj. Milinković, R. Ostojić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1930kb
Limiting factors in the design of isochronous cyclotrons in the conventional and superconducting technology (str. 122-122)

K. Subotić, M. Manasijević, Lj. Milinković, R. Ostojić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1922kb
On the limiting factors defining tolerances in the iron structure of the cyclotron (str. 123-123)

K. Subotić, M. Manasijević, Lj. Milinković, R. Ostojić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2258kb

Posjeta: 0 *