 Skoči na glavni sadržaj

Medica Jadertina , Vol. 55 No. Suplement 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 10.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Surgical management and follow-up of patients with thyroid carcinoma (str. 11-11)

Vladimir Bajtl
Sažetak sa skupa

engleski pdf 186kb
Differential diagnosis of neck mass – a case report of atypical presentation of meningioma with extracranial extension (str. 12-12)

Mara Bebek, Tomislav Tomičević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
When cure creates the enemy: The paradox of paranasal sinus mucoceles (str. 13-13)

Jakov Bilać, Gorazd Poje
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Vocal outcomes after treatment of benign laryngeal lesions with blue laser: initial experience of the Department of Otorhinolaryngology, Split University Hospital (str. 14-14)

Irena Bilić, Braco Bošković, Frane Vrdoljak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 187kb
Ramsay Hunt syndrom sine herpete (str. 15-15)

Luka Blažević, Tereza Cvjetko, Tena Šimunjak, Ivan Mesar, Marica Žižić, Boris Šimunjak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 189kb
Rekonstrukcija defekata nakon operacija tumora glave i vrata (str. 16-16)

Vjeran Bogović, Željko Zubčić, Hrvoje Mihalj, Anamarija Šestak, Stjepan Grga Milanković, Vladimir Bajtl, Tin Prpić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Osteomijelitis baze lubanje (str. 17-17)

Antonija Brlić Košutić, Iva Kelava, Marko Velimir Grgić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Post-transplant lymphoproliferative disorder of the thyroid gland (str. 18-18)

Stjepan Brnić, Luka Vučemilo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Robotic surgery in otorhinolaryngology – our experience (str. 19-19)

Boris Bumber, Stjepan Frkanec, Drago Prgomet
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
PFAPA and adenotonsilectomy – our results (str. 20-20)

Iva Carević, Žana Dvojković, Duška Markov Glavaš
Sažetak sa skupa

engleski pdf 187kb
Opstruktivna apneja u djece - Što kada adenotonzilektomija nije dovoljna? (str. 21-21)

Iva Carević, Žana Dvojković, Duška Markov Glavaš
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 206kb
Medularni, slabo diferencirani i anaplastični karcinom štitnjače (str. 22-22)

Zaviša Čolović
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 169kb
Što kada pune usne nisu poželjne? Angioedem kao znak maligne bolesti (str. 23-23)

Ljerka Čulav, Marijeta Maričević Smolić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 189kb
Efficacy of plasma kallikrein inhibitors in the long-term prophylaxis of hereditary angioedema in patients treated at the Otorhinolaryngology Department of Šibenik-Knin County General Hospital (str. 24-24)

Ljerka Čulav, Jakov Bilać, Marijeta Maričević Smolić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 169kb
Neuroendokrini tumor srednjega uha – prikaz bolesnika (str. 25-25)

Duje Čulina, Ilinko Vrebac, Goran Geber, Andro Košec
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Contemporary systemic therapeutic options in the management of thyroid cancer (str. 26-26)

Nina Dabelić, Tomislav Jukić, Ana Fröbe
Sažetak sa skupa

engleski pdf 171kb
Calcium supplementation in dysphonia: myth or evidence-based practice? (str. 27-27)

Ana Đanić Hadžibegović, Ratko Prstačić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Retrograde cricopharyngeal dysfunction – a case report and literature review (str. 28-28)

Ana Đanić Hadžibegić, Agata Ladić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Dermoid cyst… with an unexpected twist: a case report (str. 29-29)

Barbara Dawidowsky, Neda Striber, Danijel Cvetko, Lucija Krtalić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 189kb
Sialoendoscopy in children (str. 30-30)

Žana Dvojković, Iva Carević, Duška Markov Glavaš
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
New composite graft for radix augmentation: cartilage – bone dust by piezo (str. 31-31)

Boris Filipović, Peter J. F. M. Lohuis
Sažetak sa skupa

engleski pdf 186kb
Combined therapy for severe obstructive sleep apnea: palate surgery and oral devices (str. 32-32)

Boris Filipović, Peter J. F. M. Lohuis
Sažetak sa skupa

engleski pdf 185kb
Comparison of conventional surgical treatment of ankyloglossia and new surgical treatment methods in the pediatric population: a systematic review (str. 33-33)

Iva Franković, Tena Šimunjak, Matea Zrno, Matija Miškec, Boris Šimunjak, Tomislav Baudoin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 169kb
Spontani cervikomedijastinalni hematom nejasne etiologije: dijagnostičkoterapijski izazov (str. 34-34)

Karla Goričanec, Blažen Marijić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Utjecaj terapije kontinuiranim pozitivnim tlakom u dišnim putovima u bolesnika oboljelih od opstrukcijske apneje u spavanju na sluh i unutarnje uho (str. 35-35)

Mirjana Grebenar Čerkez, Darija Birtić, Željko Zubčić, Tomislav Ognjenčić, Antonio Kovačević, Stjepan Jurić, Jelena Šarić Jurić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 189kb
Therapeutic options in the management of low-grade papillary thyroid carcinomas (str. 36-36)

Krešimir Gršić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Photoangiolitic blue laser treatment for laryngeal papillomatosis: a single-center experience (str. 37-37)

Marin Gudelj, Braco Bošković, Mirko Maglica
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Usklađenost subjektivnih i objektivnih mjera disfagije: korelacija EAT-10 upitnika s FEES skalama (str. 38-38)

Petar Gulin, Agata Ladić, Paola Danjek, Ana Vlašić, Ivan Oreški, Ika Birkić Herak
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 189kb
Multidisciplinarni pristup bolesniku s disfagijom – iskustvo iz Kliničke bolnice Dubrava (str. 39-39)

Petar Gulin, Paola Danjek, Ana Vlašić, Agata Ladić, Filip Đerke, Drago Boščić, Antonija Mahmutović
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Igg4-related disease of the middle ear in a pediatric patient – the first reported case (str. 40-40)

Filip Hergešić, Lucija Grbac, Jakov Ajduk
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Epidemiološke karakteristike peritonzilarnog apscesa u Splitsko-dalmatinskoj županiji (str. 41-41)

Petar Ivanišević, Zlatko Kljajić, Žana Rubić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 169kb
Kliničko-epidemiološka analiza kljenuti ličnog živca u Splitsko-dalmatinskoj županiji (str. 42-42)

Petar Ivanišević
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 187kb
Deep plane facelift – a contemporary standard in aesthetic and functional facial surgery (str. 43-43)

Boris Ivkić, Ivan Rašić, Davor Vagić, Goran Geber
Sažetak sa skupa

engleski pdf 187kb
Sialorrhea in adults (str. 44-44)

Irena Ivković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 187kb
Combined approaches to the parotid gland and Stensen's duct in sialolithiasis (str. 45-45)

Irena Ivković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 187kb
Interdisciplinarni pristup rehabilitaciji vokalnih nodula kod pjevača (str. 46-46)

Antonia Jakelić Banić, Branka Pleština Stanić, Jadranka Vela Ljubić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 187kb
Depression, anxiety, and stress in surgical candidates with hyperthyroidism or with nontoxic nodular benign goiter (str. 47-47)

Boris Jelavić, Ivona Čarapina-Zovko, Filip Knezović, Anamarija Mikulić, Jozo Ivanković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Fonokirurške metode liječenja disfonije i disfagije nakon operacije paraganglioma (str. 48-48)

Božana Karlović, Alan Pegan, Tomislav Gregurić, Petra Ramljak, Siniša Stevanović
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 189kb
Analiza kliničkih simptoma i nalaza audiovestibulometrije u bolesnika s Ménièreovom bolešću (str. 49-49)

Marisa Klančnik, Petar Ivanišević, Marta Knežević, Marina Radoš
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 169kb
Važnost molekularne analize u diferencijaciji regionalnih metastaza kod karcinoma glave i vrata (str. 50-50)

Mia Klapan, Goran Malvić, Blažen Marijić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
What is the future of minimally invasive rhinosurgery: 3D-surgical navigation, augmented reality in the operating room, marker-based VR-simulation with touch free surgeon's commands, or the AI-supported contactless-CAS as a “biomechanics” of the new era? (str. 51-51)

Ivica Klapan, Martin Žagar, Alan Mutka, Zlatko Majhen
Sažetak sa skupa

engleski pdf 170kb
Procjena potrebe za psihološkom pomoći u bolesnika s jednostranim perifernim oštećenjem centra za ravnotežu (str. 52-52)

Zlatko Kljajić, Tihana Mendeš
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 187kb
Kirurška terapija bolesti štitnjače – pandemija ili pomodarstvo? (str. 53-53)

Marta Knežević, Ivan Mizdrak
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 187kb
Surgical treatment of superolateral orbital abscess in children: can we avoid an external incision? (str. 54-54)

Mislav Knežević, Marko Velimir Grgić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 187kb
Plastično-rekonstruktivna kirurgija – povijest i sadašnjost (str. 55-55)

Mirko Kontić, Barbara Blagaić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 169kb
Jedan režanj kao rješenje za dva problema. Kompletna stenoza neofarinksa u kombinaciji s perzistentnom traheoezofagealnom fistulom – prikaz bolesnika (str. 56-56)

Antonio Kovačević, Željko Zubčić, Hrvoje Mihalj, Anamarija Šestak, Stjepan Grga Milanković, Vjeran Bogović, Tin Prpić, Mirjana Grebenar Čerkez, Tomislav Ognjenčić, Ivan Kristić, Fran Babić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Malt limfom štitnjače u podlozi kroničnog limfocitnog tireoiditisa: prikaz bolesnice (str. 57-57)

Ivan Kristić, Vjeran Bogović, Hrvoje Mihalj, Željko Zubčić, Tomislav Ognjenčić, Antonio Kovačević
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 169kb
Visokofrekventna JET ventilacija u laringomikroskopskoj kirurgiji – iskustva ORL tima KBC-a Osijek (str. 58-58)

Željka Laksar Klarić, Željko Zubčić, Hrvoje Mihalj, Darija Birtić, Tajana Volinek, Davor Bilandžić, Hrvoje Vinković
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Quadruple thrombosis originating from the sphenoid sinus (str. 59-59)

Ema Ahel Ledić, Dubravko Manestar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 186kb
Teratoma – the unexpected culprit (str. 60-60)

Ema Ahel Ledić, Elvira Kereković Mašić, Tomislav Baudoin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 169kb
The impact of the COVID-19 pandemic on the survival of patients with head and neck cancer (str. 61-61)

Matko Leović, Marija Pastorčić Grgić, Drago Prgomet, Dinko Leović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Endoscopic transoral complete vallecular cyst excision in a newborn using a photoangiolytic (“blue”) laser (str. 62-62)

Mirko Maglica, Marin Gudelj, Braco Bošković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 187kb
Around the nose (str. 63-63)

Dubravko Manestar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 187kb
Prognostic value of lymphocyte to monocyte ratio and fibrinogen in oropharyngeal squamous cell carcinoma (str. 64-64)

Stela Marković, Josip Vrančić, Drago Prgomet, Lovro Matoc, Dinko Leović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 186kb
ILO ili? Od kliničke sumnje do dijagnoze: mjesto inducibilne laringealne opstrukcije u diferencijalnoj dijagnozi opstruktivnih smetnji disanja (str. 65-65)

Stela Marković, Ana Đanić Hadžibegović
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 169kb
Rare case of adult lymphangioma and vocal cord paralysis (str. 66-66)

Mladen Vuković, Filip Bacan, Darko Solter, Alan Pegan, Davor Vagić, Filip Matovinović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 169kb
Paraneoplastična autoimuna bolest u bolesnika s maligno transformiranim invertnim papilomom (str. 67-67)

Marta Mavrinac, Dubravko Manestar
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Virtual reality in diagnostics and rehabilitation of otolithic senses (str. 68-68)

Tihana Mendeš, Andrijana Včeva
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Obrasci ekspresije receptora SOX2, JAGGED1, β-katenina i vitamina D tijekom ranog razvoja i inervacije ljudskog unutarnjeg uha (str. 69-70)

Petra Mikulić, Marin Ogorevc, Marin Petričević, Dean Kaličanin, Robert Tafra, Mirna Saraga-Babić, Snježana Mardešić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 196kb
Ponovna upotreba nazoseptalnog režnja kod endoskopske transsfenoidalne operacije makroadenoma hipofize – prikaz bolesnika (str. 71-71)

Karolina Miloš, Marko Velimir Grgić, Domagoj Gajski
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Eozinofilni sijalodohitis – iskustva iz tercijarnog centra (str. 72-73)

Antonija Mišković, Andrijana Jović, Vesna Vukičević Lazarević, Rea Taradi, Irena Ivković
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 196kb
Oseokutani režanj grebena crijevne kosti (DCIA) – (ne)opravdano zapostavljeni režanj? (str. 74-74)

Ante Obrovac, Darko Solter
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Cikatricijalni mukozni pemfigoid i subpraglotična stenoza (str. 75-75)

Tomislav Ognjenčić, Željko Zubčić, Anamarija Šestak, Vjeran Bogović, Hrvoje Mihalj, Antonio Kovačević, Ivan Kristić, Tin Prpić, Mirjana Grebenar Čerkez, Fran Babić, Marija Imširović, Ana Tataj Korman, Ana Oklobdžija
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 189kb
Upala tipa 2 – osnova za razumijevanje i personalizirano liječenje nosne polipoze (str. 76-76)

Ivana Pajić Matić, Antonija Mišković
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Surgical management of advanced thyroid cancer (str. 77-77)

Alan Pegan, Davor Vagić, Darko Solter
Sažetak sa skupa

engleski pdf 187kb
Drenaža ciste apeksa piramide transsfenoidno – prikaz bolesnika (str. 78-78)

Jelena Popović, Mihael Ries, Marko Velimir Grgić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Revizijska rekonstrukcija orbitalnog dna i malarne prominencije, uz uporabu 3D printanih personaliziranih sintetskih graftova (str. 79-79)

Valentino Potroško, Goran Marić, Darko Solter, Davor Vagić, Alan Pegan
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Asimptomatski subakutni mastoiditis s apscesom stražnje lubanjske jame i trombozom sigmoidnog sinusa (str. 80-80)

Josip Prnjak, Goran Geber, Andro Košec
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Otvorene parcijalne laringektomije u modernoj onkološkoj kirurgiji larinksa – sužen indikacijski prozor ili potpuno opsolentna metoda? (str. 81-81)

Ratko Prstačić, Stjepan Frkanec
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 187kb
Intralaryngeal extension of a thyroglossal duct cyst (str. 82-82)

Jurica Putrić Posavec, Tena Šimunjak, Iva Franković, Luka Županović, Dijana Simeunović, Boris Šimunjak
Sažetak sa skupa

engleski pdf 189kb
Primary squamous cell carcinoma of the thyroid (str. 83-83)

Teo Radovan, Ervin Mujkanović, Marin Sokolić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Surgical hazard during adenoidectomy in children – a case report (str. 84-84)

Željka Roje, Zlatko Kljajić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 187kb
Predictive value of comorbid asthma and blood eosinophil count for the efficacy of dupilumab – a one-year follow-up under real world conditions (str. 85-85)

Marko Sikirica
Sažetak sa skupa

engleski pdf 189kb
Karcinomi donje usnice – retrospektivna analiza s osvrtom na kirurške tehnike rekonstrukcije (str. 86-86)

Neven Skitarelić, Branimir Šušak, Nataša Skitarelić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 168kb
Vestibularna isprepletanja i preklapanja: simultani napadaj vestibularne migrene i BPPV-a (str. 87-87)

Davor Sunara
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 189kb
Akutni napadaj Ménièreove bolesti - s Ménièreom licem u lice (str. 88-88)

Davor Sunara
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 189kb
Chondrosarcoma of the larynx – a case report with a brief literature review (str. 89-89)

Tomislav Sušac, Josip Lesko, Irena Pehar, Miro Leventić, Anamarija Mikulić, Boris Jelavić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Rekonstrukcija uške poslije traume prouzročene ugrizom: prikaz bolesnika (str. 90-90)

Andro Tarle, Goran Geber, Ivan Rašić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 187kb
Piomukokela frontalnog sinusa – pregled literature i prikaz bolesnika (str. 91-91)

Toni Vidović, Ilinko Vrebac, Dubravko Manestar
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 189kb
Prikaz bolesnika s rijetkim tumorom glave i vrata: solitarni ekstramedularni plazmocitom (str. 92-92)

Ana Vlašić, Petar Gulin, Zdravko Mitrović, Tomislav Šušnjar, Ivan Oreški, Drago Boščić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Supurativni limfadenitis kao moguća inicijalna prezentacija HPV povezanog orofaringealnog planocelularnog karcinoma (str. 93-93)

Domagoj Vodanović, Cameron Hart, Matthew Magarey, Benjamin Dixon
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Extranodal marginal zone lymphoma (MALT) of the larynx and orbit (str. 94-94)

Kristina Vučemilo, Luka Vučemilo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Sudden sensorineural hearing loss: importance of early diagnosis and factors associated with treatment outcome (str. 95-95)

Jelena Vukelić, Mateja Đenović, Nina Čuš, Katarina Radobuljac Lovričić, Anja Liović, Diana Maržić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 189kb
A very rare case of middle ear adenoma in a pediatric patient (str. 96-96)

Mladen Vuković, Marija Tešija, Jakov Ajduk
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Laserska kirurgija grkljana – pregled patologije ORL klinike KBC-a Osijek (str. 97-97)

Željko Zubčić, Hrvoje Mihalj, Željka Laksar Klarić, Tin Prpić, Antonio Kovačević, Fran Babić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 188kb
Izazovi rinoseptoplastike u rješavanju funkcionalnih i estetskih poremećaja nosa (str. 98-98)

Željko Zubčić, Hrvoje Mihalj, Anamarija Šestak, Stjepan Grga Milanković, Tomislav Ognjenčić, Fran Babić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 187kb
Kirurgija kožnih nemelanomskih tumora glave i vrata (str. 99-99)

Slavko Živić, Katarina Doršner, Ivan Barač, Tomislav Martinović, Zorana Antić Ćurčija, Juraj Potrebica
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 186kb
Association between systemic inflammatory indices (NLR, PLR, SII, SIRI) and handicap severity in acute unilateral peripheral vestibulopathy (str. 100-100)

Luka Županović, Boris Šimunjak, Tereza Cvjetko, Jurica Putrić Posavec, Ivan Mesar, Luka Blažević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 169kb

Posjeta: 0 *